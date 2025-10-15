Hotel JdV by Hyatt abre sus puertas como una marca lifestyle que se adapta a Punta Cana

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), en colaboración con Grupo Martinón informaron que Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels se une al portafolio Lifestyle de Hyatt el cual está ubicado en El Cortecito de Punta Cana, a solo unos pasos de la playa Los Corales.

Entre las ventajas del nuevo JdV están sus instalaciones, las cuales fueron construidas con estándares de calidad y cumpliendo con las normas de medio ambiente, sus jardines, salones para eventos sociales y day pass dreams.

“Nuestros visitantes con pases diarios tienen acceso completo a las canchas de tenis y pickleball de la playa Los Corales, canchas de baloncesto, restaurantes, bares y más”, explicó David Paños, Director of Sales and Marketing de Hyatt Centric y del Hotel Royal Beach Punta Cana JdV by Hyatt .

Destacó que, para reuniones ejecutivas, pequeños retiros de negocios o cualquier evento intermedio, el Royal Beach Hotel Punta Cana cuenta con dos salas de juntas completamente equipadas.

“La terraza del hotel también sirve como un escenario poco convencional para reuniones íntimas y celebraciones de todo tipo, creando momentos memorables”, resaltó.

David Paños destacó que el hotel está en una ubicación privilegiada, solo a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. “El Royal Beach Hotel Punta Cana ofrece 66 habitaciones eclécticas que abrazan el espíritu local con comodidades multifuncionales y un gimnasio abierto las 24 horas, así como una piscina tranquila con camastros”.

Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt HotelsFuente externa

De su lado, Juan Sánchez, gerente general del Royal Beach Hotel Punta Cana JdV by Hyatt Hotels, expresó que después de una extensa renovación, el hotel le da la bienvenida a viajeros de negocios y de placer para que se conecten y vivan el momento con infinitas oportunidades de explorar el ambiente local, incluyendo la playa de arena blanca y agua cristalinas. “Es un placer ser parte de este proyecto histórico con el debut de la marca JdV by Hyatt en el Caribe”.

Entre sus ofertas gastronómicas, manifestó que el Ámbar Fusion Cuisine es el restaurante insignia del hotel, que combina sabores isleños e internacionales con ingredientes locales para crear una experiencia culinaria excepcional, colocando a los huéspedes en el corazón de la escena gastronómica local.

Gabriel Roca Director General Grupo Martinón República Dominicana y Aruba, informó que la marca JdV by Hyatt en colaboración con Grupo Martinón seleccionó la República Dominicana para el primer Royal Beach Hotel Punta Cana en el Caribe porque es una marca lifestyle que se adapta al estilo de vida de Punta Cana.

Recordó que los hoteles que forman parte de JdV by Hyatt están por todo el mundo, pero sus experiencias son auténticamente locales. “52 hoteles en varios países, pero el Royal Beach Punta Cana by JDV es un hotel boutique del Caribe que marca la pauta y el único Royal del Caribe”.

El Royal Beach Hotel Punta Cana se suma a más de 55 hoteles de la marca JdV by Hyatt a nivel mundial, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. El hotel amplía aún más la presencia de Hyatt en Punta Cana, uniéndose a 20 resorts de la colección Hyatt Inclusive en el destino.