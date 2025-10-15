Amigos y familiares podrán ayudar a recuperar cuentas bloqueadas de Google

Google anunció este miércoles nuevas herramientas para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada, como una nueva opción que permite elegir a amigos o a familiares de confianza para que ayuden si alguna vez un usuario no puede acceder a su cuenta.

"Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código", explica la compañía en un comunicado.

No obstante,la empresa asegura que el contacto de recuperación "no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal" del usuario principal.

Esta nueva herramienta está disponible a partir de hoy en las cuentas personales de Google que cumplan los requisitos.

Google también lanza "Iniciar sesión con número de teléfono móvil", una función de Android que identifica automáticamente las cuentas de Google mediante un número de teléfono vinculado.

Esta función busca "simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos" y está diseñada para usuarios que necesitan recuperar su cuenta en un nuevo teléfono Android tras perder el acceso a su dispositivo anterior. No requiere verificación de contraseña, sino que solicita a los usuarios el código de bloqueo de pantalla usado en su dispositivo anterior.