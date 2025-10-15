Dos generaciones, una misma intención

Qué bueno es cuando trabajamos de forma mancomunada. Cuando en un gremio todos queremos lo mejor para éste. Cuando entre colegas podemos “lavar la ropa sucia en casa” y continuar como si nada.

Cuando el apoyo viene sin importar quién está al frente de la entidad. Pero sobre todo, cuando más que un organismo que agrupa a profesionales de una determinada área, éste se convierte en una fraternidad.

Esto es lo que sucede en la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales donde ahora se cierra un ciclo de dos períodos a cargo de Mirna Pimentel (la experiencia), y se abre otro bajo la responsabilidad de Carol Mueses (la novedad). Con este cambio se muestra que el sol sale para todos. Son dos generaciones con perspectiva diferente, pero con igual compromiso.

Mirna ha prestigiado el puesto

Sin duda alguna, desde hace cuatro años, Mirna Pimentel y sus dos respectivas directivas, han sabido entregarse con pasión a un trabajo que ha apuntado a mantener la asociación donde el capitán la vea. En el primer período, voté por ella convencida de que prestigiaría el puesto. No me defraudó.

Pero en su segunda candidatura opté por otra plancha porque creo en los cambios y en la democracia. Quería darle la oportunidad a otra generación. Ella triunfó y, de igual forma continuó realizando la labor loable que la caracteriza.

Es una mujer incansable y que no escatima esfuerzo cuando de querer materializar sus proyectos, se trata. Tiene buenas relaciones. Sabe llegar a quienes entiende pueden dar su apoyo a gremios como el de las cronistas.

Está clara en que vivimos en una época en la que hay que reinventarse y lo ha hecho, sobre todo, reconociendo a quienes también se han mantenido de pie en un mundo cambiante y convulso. Mirna, te quedamos a deber. Un artículo no es suficiente para destacar tu trabajo, tu entrega, tu compromiso y tu amor por lo que has hecho en favor de la ADCS.

Carol, te dejaron la vara alta

Dar continuidad a un trabajo bien hecho, no es fácil. No es que Mirna y sus dos directivas han sido perfectas. Nadie lo es. Pero sí han cumplido la misión, aun en medio de mucha adversidad global, local y gremial.

Han sabido ponerle el frente a lo que venga, hacer actividades más allá de las convencionales, tomar en cuenta aspectos y profesionales importantes que nos ayudan a realizar un mejor trabajo y más que todo, han sabido dignificar la experiencia, en un momento en que ésta parece desvanecerse ante la novedad que traen las nuevas generaciones.

No tengo dudas de que Carol Mueses y el equipo que la acompaña, alcanzarán la vara y, con la misma intención de echar hacia delante la asociación. Apostamos a ustedes y, en mi caso particular y sé que en el de muchos otros miembros, estoy dispuesta a respaldar su gestión para que mantengan o continúen elevando ese nivel en que la deja Mirna. Queremos seguir sintiéndonos como en una ciudad fabulosa, donde reina la confraternidad y las buenas prácticas.