Fortaleza Ozama acogerá desfile de Oscar de la Renta

En el amplio recinto de la Fortaleza Ozama, que en un tiempo fuera el principal conjunto militar de Santo Domingo, la casa de moda Oscar de la Renta celebrará su 60 aniversario.

“Un homenaje a sus raíces, inspiración y a su tierra amada”, dice Rosanna Rivera, Directora de Turismo de la Ciudad Colonial. En esta actividad, que se convierte en un “rescate de su origen caribeño y un homenaje a la Primada de América que lo vio nacer”, se presentará la colección del 2026. Será un espectáculo inolvidable, donde un juego de luces complementará la belleza de los trajes y accesorios. Anota la fecha: 17 de diciembre.

“Se salvan o se hunden” dice Felipe Vallejos

“Cómo y cuándo decir el qué, tres esferas en debates” fue el tema de la conferencia impartida por el licenciado Felipe Vallejos en el II Simposio Iberoamericano de Comunicación. Al destacar la importancia de la comunicación como una pieza imprescindible de la ecuación para mantener la credibilidad y la reputación de las esferas empresarial y política, en convergencia con la esfera digital en un mudo hiperconectado, afirmó que dependiendo de “la estrategia de crisis” que ejecuten “se salvan o se hunden”. Sin duda, fue tajante.

Como moderadora le acompañó la comunicadora Miralba Ruiz. El simposio fue organizado por Marta Quéliz, presidenta de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidenta de Markatel Comunicaciones, realizado a través de la plataforma Nuevas Tendencias de Comunicación.

¿Quiénes deben

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de USA, (según me informa Ana, la secretaria del alergista doctor Antonio Castillo), recomienda la nueva vacuna tetravalente a: todos los niños y adultos a partir de los 6 meses, mujeres embarazadas en el primer o segundo trimestre, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas (como asma, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera), trabajadores de la salud y quienes viven o trabajan en hogares de ancianos. ¿Alguna pregunta? Ana te la puede responder si la llamas al 809-541-1991.

“Los que cruzan los sueños”

El título parecería inclinarse hacia un tema romántico, por eso de soñar. Pero hoy día los sueños abarcan muchas otras facetas del sentimiento humano y, en este caso, Luis Carvajal, con el título “Los que cruzan los sueños”, publica un libro que es una “cantata de la migración y el exilio humano”. Un tema desgarrador. “Cada verso canta, grita, y susurra la realidad de aquellos que han sido olvidados”. Para Carvajal, “la poesía es un puente por donde transitan los sueños y la esperanza”.