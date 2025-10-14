Cerebro activo, vida plena: por qué seguir aprendiendo en la tercera edad

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la plena realización de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores y su participación activa en la sociedad.

Hoy, el envejecimiento poblacional es una tendencia sostenida y acelerada. En los últimos 20 años, el número de personas mayores de 60 años pasó de unos 541 millones (1995) a 1,200 millones (2025). Este cambio demográfico, aunque presenta desafíos, también ofrece la oportunidad de transformar la forma en que entendemos esta etapa de la vida y construir sociedades más inclusivas y sostenibles.

Como parte de las actividades por el Día de las Personas de Edad, y con el propósito de promover el intercambio de conocimientos científicos, clínicos y sociales sobre el cuidado, la salud y la participación de las personas mayores, la Universidad Iberoamericana, Unibe, realizó el seminario “Longevidad con propósito”.

La actividad se centró en tres pilares: los cuidados del envejeciente, los avances de la ciencia en materia de longevidad y el potencial de la economía plateada.

Durante su intervención, la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, destacó que estos encuentros son una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras sociedades y las universidades pueden contribuir a construir un futuro en el que envejecer signifique seguir aprendiendo, aportando y viviendo con propósito. “Aprender, participar y reinventarse son derechos de todas las etapas vitales, y constituyen la base del envejecimiento activo y del bienestar integral”, expresó.

Una de las expositoras del seminario fue Luisirene Hernández Rodríguez, Ph. D., doctora en neurociencia del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de Unibe (IMTSAG), quien investiga cómo el desarrollo y la función cerebral cambian a lo largo de la vida, y de qué forma el ambiente y ciertas enfermedades pueden influir en la salud del cerebro.

En su ponencia, la especialista explicó que, contrario a la antigua creencia de que las neuronas con las que nacíamos eran las únicas que tendríamos durante la vida, la evidencia científica actual demuestra que en algunas zonas del cerebro se siguen formando nuevas neuronas que luego se integran a su funcionamiento.

Esto se debe a la neuroplasticidad, que es la capacidad del sistema nervioso para modificar su organización estructural y funcional en respuesta a los estímulos del entorno, como el aprendizaje y la experiencia. “Las actividades que desafían nuestros procesos mentales, como la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas, obligan al cerebro a crear y fortalecer conexiones”, afirmó la doctora Hernández.

La adquisición de nuevas habilidades y conocimientos en la tercera edad trae múltiples beneficios y contribuye a transitar esta etapa de manera activa y saludable.

Como expresión de su compromiso con una educación inclusiva y accesible para todas las edades, en 2023 nació Unibe Senior, una propuesta educativa diseñada para adultos mayores. Creada junto al centro gerontológico Caminos Añejos, ofrece capacitaciones cortas y flexibles para fomentar la actividad cognitiva y promover el desarrollo de competencias que faciliten la reintegración a la vida laboral y el bienestar integral.

“Los programas de Unibe Senior representan una apuesta visionaria por el aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo a los adultos mayores un espacio académico, cultural y social donde el conocimiento se convierte en herramienta de empoderamiento, conexión y propósito. Es una iniciativa que honra la experiencia, fomenta la curiosidad y celebra el valor de seguir aprendiendo en cada etapa de la vida”, manifiesta la doctora Maribel Medina, directora de Educación Continua de Unibe.

Con iniciativas como esta, la institución impulsa una nueva mirada del envejecimiento: una etapa de plenitud, propósito y reinvención, donde los años adicionales significan nuevas oportunidades para aprender, aportar y florecer.