ARS ofrece servicios especiales a afiliados por el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, ARS Primera renovó la versión de su campaña “Ponte de Primera”, que este año invita a priorizar el autocuidado con intención, incluso en medio de las múltiples demandas de la vida cotidiana.

Durante todo el mes los afiliados podrán acceder a servicios especiales enfocados en la detección temprana y el acompañamiento, sumando esfuerzos para sensibilizar sobre la importancia del cuidado preventivo en la lucha contra el cáncer de mama.

En 2024, más de 97,000 afiliadas de ARS Primera accedieron a estudios de mama. Este año, la ARS busca realizar alrededor de 1,500 mamografías adicionales, con el propósito de reducir la brecha en mujeres mayores de 40 años y seguir consolidando su modelo de prevención.

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con la enfermedad en 2022 y alrededor de 670,000 perdieron la vida. En la República Dominicana, durante ese mismo año se diagnosticaron 3,412 nuevos casos y fallecieron 1,577 personas.

“En ARS Primera sabemos que el autocuidado muchas veces se posterga. Con esta campaña queremos recordarle a nuestras afiliadas que, aun en medio de los retos diarios, ponerse de primera y cuidar su salud puede marcar la diferencia. La prevención salva vidas”, afirmó la Dra. Magda Sánchez, Directora de Gestión de Redes de ARS Primera.

Albania Pérez, Ivanna Bolonotto y Mayerlin SosaFuente externa

Como parte de esta iniciativa, la institución presentó “Pausa Vital”, una sesión corporativa privada de breathwork dirigida a medios de salud aliados y prestadores que colaboran con la causa. Esta experiencia, realizada bajo el lema de la campaña “Ponte de Primera”, ofreció un espacio de autocuidado, reconexión y reflexión, recordando que la salud es integral y que cuerpo y mente deben mantenerse en equilibrio.

“Para cuidar de otros, primero debemos cuidar de nosotros mismos. Con esta experiencia de respiración consciente reafirmamos la importancia de detenernos, reconectarnos y hacer de la prevención un compromiso compartido”, expresó Mayerlin Sosa, Gerente Senior de Experiencia del PSS.

Con estas acciones, ARS Primera ratifica su liderazgo en la promoción de la salud preventiva y el acompañamiento integral, reafirmando su propósito de cuidar el bienestar y la salud de las personas con calidad, cercanía y compromiso.