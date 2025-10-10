Unapec logra 50,241 egresados en 60 años de trayectoria

La Universidad APEC invistió a 903 nuevos profesionales en Técnico Superior, Grado y Posgrado, alcanzando así la cifra histórica de 50,241 egresados en seis décadas de trayectoria académica.

En esta promoción se destacan las primeras cohortes de carreras y programas innovadores en el país y de alto impacto en el mercado laboral como Cinematografía, Técnico Superior en Finanzas, Maestría en Comunicación y Desarrollo Transmedia, Especialidad en Planes y Fondos de Pensiones, y el primer Doctorado en Administración de Negocios.

Este hito refleja el compromiso de la universidad con la innovación académica y la diversificación de su oferta formativa.

De los graduados, 524 son mujeres y 379 hombres, reafirmando el liderazgo femenino en las aulas universitarias.

La ceremonia se realizó en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa, de la Casa San Pablo, en Santo Domingo, y constituye un momento histórico al enmarcarse en el 60.º aniversario de la fundación de la institución.

El discurso de orden estuvo a cargo de Elena Viyella, presidenta de la Junta de Directores, quien destacó el doble motivo de orgullo, la perseverancia de cada graduando que culmina sus estudios y, por el otro, la trayectoria de una institución que por seis décadas ha transformado vidas y construido futuro bajo el sello tu esfuerzo, nuestro orgullo.