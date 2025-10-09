Oftalmología oncológica: La especialidad poco conocida que detecta un tumor en el ojo

La oftalmología oncológica es la subespecialidad que diagnostica, trata y da seguimiento a tumores benignos y malignos que afectan al ojo y el área periocular. Sus inicios datan de la década de los años 70, cuando ésta se formalizó en Estados Unidos y Gran Bretaña. En República Dominicana inició en el año 2020, según asegura el oftalmólogo oncólogo, Hansell Soto, pionero en el país en esta práctica médica, quien desde 2023 brinda asistencia a pacientes del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’.

LISTÍN DIARIO, interesado en conocer sobre este tipo de condición, entrevistó a Soto, quien realizó su especialidad en tumores oculares el Cleveland Clinic. Sobre éstos, asegura que existe una gran variedad, siendo los más frecuentes en República Dominicana, los carcinomas epidermoides de la conjuntiva en el caso de los adultos, y retinoblastomas, en los niños.

Pero ¿cómo se realiza un diagnóstico? El especialista informa que en la mayoría de los casos puede haber una lesión sospechosa en el ojo y es entonces cuando se refiere a consulta de oncología ocular, donde se hace una evaluación especializada y se indican estudios específicos como ecografías oculares.

Existen varias opciones de tratamientos que comprende quimioterapia sistémica o local, inmunoterapia, radiación, cirugía y Laser, así asegura el doctor Soto. El tiempo estimado de los tratamientos va a depender de una serie de factores como el tipo de lesión y el estadio. Es importante tomar en cuenta los cuidados posteriores que van a depender del tipo de tratamiento utilizado, pero no son cuidados especiales.

Miedo a los efectos secundarios

Uno de los principales temores al momento de recibir un tratamiento médico son los efectos secundarios que estos pueden provocar en el paciente. En este sentido el especialista asegura que, debido a que el tratamiento usualmente es localizado, los efectos secundarios son mínimos. “Por ejemplo, una quimioterapia local en el área ocular no produce caída del cabello”, dice.

En cada especialidad médica hay desafíos que los especialistas deben asumir, valga la redundancia y, la oftalmología oncológica no es la excepción. Para Soto, cada paciente representa un reto. “Los casos más complejos han sido los niños afectados con Xeroderma Pigmentoso, una condición genética que afecta primordialmente la capacidad regenerativa de la piel”, dice. Esta condición predispone a los pacientes a muchos tipos de cáncer de piel y los ojos.

Cuando sospechar de un tumor en el ojo

El especialista acaba de dictar la conferencia ‘¿Cuándo sospechar de un tumor del área ocular en menores de un año?’, durante la cual presentó casos como el Retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular poco común que se forma en la retina y que afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años. En sus inicios esta afección presenta pocos síntomas y puede notarse si la pupila se ve blanca cuando de alguna manera se ilumina el ojo, por ejemplo con el flash de una fotografía.

Soto habló del tema durante su participación en la tercera Jornada de Hemato-Oncología Pediátrica que realizó el Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’, en conmemoración del ‘Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil’, y con el objetivo de alertar a los pediatras del país, sobre los síntomas y signos de alarma de esta enfermedad, para identificarlos y referirlos temprano al oncólogo pediatra para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Es oportuno destacar que, en la oncología ocular interviene un equipo multidisciplinario de salud, entre los que se encuentran: oftalmólogo oncólogo, oncólogos, patólogos, radiólogos, entre otros. Aquí también intervienen profesionales de la salud mental como psicólogos. Todos ellos forman parte integral de un diagnóstico y tratamiento personalizado.

Es de vital importancia acudir a un especialista cuando se presentan cambios inusuales en los ojos, afectando significativamente su función. Las enfermedades oculares, así como otras, si son detectadas en sus inicios tienen una alta tasa de curación.