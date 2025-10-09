Graymer Méndez, la IA no te ayudó

Hace unos días fui invitada al programa “Matutino Su Mundo”, producido por Graymer Méndez junto a José Tomás Paulino y Roberto Monclús, para conversar sobre “La identidad cultural dominicana a través de la bachata y el merengue”. La invitación me la hizo Monclús, con ese enfoque claro sobre esos géneros emblemáticos.

Sin embargo, durante la entrevista me hicieron preguntas sobre otros ritmos, como el gagá, la mangulina, el carabiné y el priprí, sin profundizar en la bachata ni el merengue, justamente el tema central. Considero que previo a cualquier entrevista es vital socializar y preparar bien el enfoque para respetar tiempo, esfuerzo y contenido.

Hubo camaradería, y expliqué mi trabajo, que se centra en observar cómo la cultura cambia y no es estática. Sin embargo, cuando recibí la redacción digital de la entrevista, noté imprecisiones que distorsionaban el mensaje. Les pedí correcciones o la retirada del contenido, porque el texto tenía incoherencias que no reflejaban fielmente lo conversado.

Solicité el contacto de quien redactó el texto para aclarar “periodista Soriano Lorenzo”, y Graymer me respondió que no, que enviara los audios. Envié los ocho audios con los puntos para corregir, pero aún no han hecho nada, por eso decidí hacerlo público.

Esta actitud de ignorar una petición respetuosa me parece una falta de respeto hacia alguien que solo tiene dignidad y credibilidad como capital en este país. No permitiré que se me juzgue con información equivocada. Graymer incluso me aseguró que la redacción reflejaba mis palabras y no fue así; hicieron un “arroz con mango”.

Tras analizarlo, descubrí que la “periodista” que firmaba la nota no existe: fue la inteligencia artificial la que redactó el texto. Y aunque la IA tenga su rol, quien la maneja debe conocer bien el tema para no caer en errores.

Dejo esto como reflexión para futuras entrevistas: preparar, respetar y validar el contenido no es un lujo, es de ética y profesionalismo.