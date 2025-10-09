24 años de trayectoria: Una labor concentrada en investigación y marketing estrategia

El compromiso con la excelencia, la innovación y el acompañamiento estratégico es vital cuando una firma se dedica a servir y a contribuir a un sector tan sensible como lo es el desarrollo de una nación.

Con esos tres aspectos como prioridad, es que la compañía VCR celebra su 24 aniversario, destacándose en diversos sectores de la economía nacional e internacional.

Fundada en el año 2001 por Víctor Rosario, la agencia inició sus operaciones en República Dominicana, enfrentando los retos propios de toda empresa emergente. Con resiliencia y adaptabilidad, se consolidó en el mercado bajo una filosofía clara: aportar valor en cada proyecto desarrollado. Como bien afirma su fundador: “Lo único constante en nuestra historia ha sido el cambio, y gracias a ello nos hemos fortalecido y evolucionado junto a nuestros clientes”.

A lo largo de más de dos décadas, esta agencia ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras dominicanas, llevando sus servicios de investigación de mercado, planificación estratégica y marketing a mercados como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Puerto Rico, Florida y Bahamas, entre otros. Su portafolio de clientes incluye a las principales empresas dominicanas en diversos sectores, así como a multinacionales líderes, grupos de inversión, ONG e instituciones gubernamentales.

En materia de innovación

Esta firma ha incorporado en su quehacer las más avanzadas metodologías, infraestructuras tecnológicas y talento humano especializado, con el fin de responder a las exigencias actuales y futuras del mercado. Asimismo, la firma ha tenido el privilegio de participar en las principales mesas de trabajo empresariales, gremiales y gubernamentales, aportando conocimiento y datos estratégicos para la toma de decisiones de alto impacto.

Con miras al futuro, se proyecta hacia la internacionalización y la evolución constante en materia tecnológica y metodológica, reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño de soluciones personalizadas para cada cliente.

Dentro de su celebración por su aniversario, Víctor Rosario, CEO de la empresa, expresó: “Estos 24 años reflejan nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.

Hoy celebramos no solo el crecimiento de nuestra empresa, sino también el camino recorrido junto a nuestros clientes, colaboradores y aliados estratégicos, quienes han sido pilares fundamentales de nuestra historia”.