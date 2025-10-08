San Basilio del Palenque: Un pueblo en Colombia con lengua y justicia propias

“Esto está en medio de la nada”. Es mi nieta Mariale quien así habla cuando, desde Cartagena de Indias, en Colombia, junto con mi hijo menor Alexis, llevamos más de una hora de trayecto hacia San Basilio de Palenque, un pueblo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. “Alejado, alejado” comenta Jorge, el conductor del auto que contratamos. Tras hora y media de recorrido aparecen silueteadas las letras que anuncian al pueblo. A un lado, un puesto de artesanía y varias mujeres con su tradicional traje. Seguimos hasta el parque donde nos espera el guía nativo: Keider. Es hora de almorzar.

Queremos comer donde Danilo (nos fue recomendado en Cartagena). Funciona en una casa de familia, en cuya terraza techada han instalado varias mesas. Ofrece dos menús: pescado y pollo. Elegimos pollo. Nos atiende Nalcida, quien nos trae, de cortesía, agua de panela (jugo de caña de azúcar). Aunque tiene estufa de gas, cocina nuestros platos en anafes con leña. Da un gusto diferente y bueno al pollo, servido sobre una gigantesca hoja de bijao, acompañado de arroz con coco (que yo descarto), ensalada de aguacate y tomate, y patatacones (fritos verdes). El cubierto para comer es una pequeña cuchara de jícaro, pero corta el pollo con facilidad. Es una experiencia nueva que vivimos. “¿Quién es Danilo?, pregunta Alexis. “Danilo es el dueño del restaurante. Es mi tío”, dice Nalcida. Cada comida vale 30,000 pesos colombianos, moneda con la cual debe pagarse (unos 8 dólares por persona).

Al terminar, optamos por visitar Palenque en auto y no a pie, apeándonos donde queramos. Así no sufrimos el calor del sol que cae a plomo, mientras Keider nos va narrando la historia de este pueblo afrodescendiente que mantiene sus tradiciones, como el idioma, que se originó, según nos dice, con una mezcla principalmente de portugués con varias lenguas africanas. (A estos se agregaron posteriormente vocablos castellanos). En una pared de múltiple colorido hay pintadas numerosas palabras que nos traduce: “amor”: ngongoroko. Si se le agrega “mi” significa “te amo”. Nos detenemos junto a una estatua: la de Kid Pambelé (Antonio Cervantes), campeón mundial de boxeo, nativo del lugar. “Él nos trajo la electricidad”. En el local del “doctor” entramos. Allí demuestra con aceites y palabras los efectos positivos que sobre la salud tienen elementos de la naturaleza. “Lo que importa es el aceite”, aclara.

Mariale se deja untar un aceite en la muñeca de una mano mientras le escucha. Proseguimos en el auto hasta la Casa Tradicional Masu Tejedor. Es el museo que salvaguarda objetos de la comunidad. En una pared varios dibujos muestran peinados: en uno, las mujeres ocultaban oro y semillas; en otro, trazaban rutas para huir los esclavos. En San Basilio de Palenque, o Palengue como a veces dice Keider, mantienen tradiciones ancestrales que demuestran la voluntad de un pueblo por no olvidar sus raíces. “Nuestros policías son nuestros abuelos. Los escoge el líder, el man legal”. Hay un consejo de ancianos que imparte justicia, y en vez de policía hay un consejo comunitario de jóvenes para actuar. Son guardias cimarrones. En San Basilio de Palenque, según afirma, son leves las infracciones que ocurren. Si roban yuca “lo llevan a la jaula y el castigo que recibe es limpiar el monte”. En vez de adiós, al partir preferimos decir “Atanto begá” ¡Hasta luego!