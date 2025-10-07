Reto de la comunicación: preservar la conciencia pública

¿Cuál es hoy día el verdadero reto de la comunicación cuando las redes sociales en su velocidad a menudo a lo que conducen es a la desinformación y a las denominadas fake news? Neida Sandoval, la cofundadora y presentadora del programa Despierta América durante 25 años lo tiene bien claro: el verdadero reto es preservar la confianza pública, lo que exige mensajes claros, empatía genuina y credibilidad construida con coherencia.

Ética, empatía y claridad en el mensaje

En la ponencia presentada por Sandoval en el II Simposio Iberoamericano de Comunicación ¡Crisis a la vista!, afirmaba que “Ser una fuente confiable de información no es negociable. En un entorno saturado de noticias y contenidos, la credibilidad se convierte en el activo más valioso de un comunicador. Y aunque la tecnología nos brinda herramientas extraordinarias para amplificar nuestro alcance, lo que realmente sostiene la confianza pública es la esencia humana: la ética, la empatía y la claridad en el mensaje. La credibilidad se sostiene en la capacidad de transmitir mensajes precisos, oportunos y responsables”.

Espacios prácticos y simulación de casos

En el Simposio ¡Crisis a la Vista!, las organizadoras Marta Quéliz, presidenta de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidenta de Markatel Comunicaciones, hicieron, a través de la plataforma Nuevas Tendencias de Comunicación, un foro de análisis y actualización de conocimientos para los asistentes. Ofrecieron espacios prácticos y de simulación de casos, enfocándose en cómo decisiones inadecuadas pueden amplificar una crisis o, por el contrario, convertirse en oportunidades de comunicación. Sobre el tema espero que Marta me dé más datos. Sé que te interesan.

Se acerca la gripe, pero llegan las vacunas

Estamos en la época del año en que a nivel internacional empiezan a aparecer los casos de influenza (“flu”, a la que más conocemos como gripe). El asunto es que hay varios tipos de influenza y cada una tiene a su vez varias cepas. Complicado, además, porque cada año son distintas. Por suerte, los científicos han logrado “predecir” cuáles tipos y cepas afectarán y para el 2025-26 ya están listas las vacunas. Yo, como cada año, desde tiempo antes empiezo a llamar a Ana, secretaria del doctor Antonio Castillo, para averiguar cuándo llegan y ponerme la mía en su consultorio. Este alergista fue quizás el primer médico en el país que hace varias décadas se preocupó por traer la vacuna antes de que las farmacéuticas empezaran a importarlas. Fui de las primeras en acudir en ese entonces a vacunarme allí e imagino que también lo soy ahora. Me ha dado resultado, aunque es cierto que personas vacunadas pueden caer enfermas, la reacción será más benigna. ¿Quiénes deben vacunarse? Te lo cuento en próxima columna. O pregúntale a Ana.