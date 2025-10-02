La cultura tradicional hay que preservarla

El folklore es el conjunto de prácticas, saberes y tradiciones que los seres humanos desarrollan y transmiten de manera cotidiana en sus comunidades, conformando un patrimonio cultural viviente que refleja la identidad y la historia de un pueblo. Quienes trabajamos directamente con el hecho folklórico somos conscientes de esta realidad, mientras que muchas veces los propios practicantes desconocen el alcance o la complejidad que tiene el folclore desde una perspectiva académica y antropológica.

Una cultura valiosa

Un ejemplo ilustrativo es la comunidad indígena Kuna de Kuna Yala, donde cuando una niña entra en la menarquía, es decir, su primera menstruación, permanece dos o tres días en aislamiento, alimentándose exclusivamente por vía de la abuela o la madre, seguido de una ceremonia con fiesta. Para nosotros esta práctica puede parecer novedosa, pero para ellos es un proceso natural, profundamente arraigado en sus costumbres y modo de vida. Además, su alimentación tradicional, como el dulemasi (un caldo de leche de coco con víveres y pescado) es inalterable, pues representan no solo hábitos, sino identidad cultural. Los Kuna habitan en chozas y duermen en hamacas, y valoran tanto su cultura que la UNESCO reconoce su patrimonio. Cualquier intento de introducir objetos modernos como neveras o televisores altera su cosmovisión y modo de vida. Su cultura es tan valiosa que requieren invitación para visitas, pues protegen celosamente su integridad cultural.

Cuidar con las tradiciones

De manera similar, los guloyas y congos, comunidades afrodescendientes también mantienen tradiciones que no esperan recompensa ni subvenciones para celebrarlas. Su cultura es el modo de vida mismo, por eso cuando alguien disfruta un plato típico como el locrio de salami con aguacate, experimenta la identidad cultural al igual que en otro país se sentiría identificado con sus propios alimentos. No es admisible pretender cambiar las tradiciones de estos grupos, ni imponer procesos externos. Estos patrimonios culturales nunca han solicitado permisos para celebrar sus rituales en espacios públicos o fechas determinadas, pero existen organizaciones que influyen negativamente para su desaparición, condicionándolos a pedir apoyo.

Responsabilidad de todos

La preservación del folclore es responsabilidad, no sólo del Estado, sino de toda la sociedad dominicana. Fundaciones y organizaciones que se lucran con la cultura deben apoyar a estos grupos de manera digna, invitándolos a presentaciones pagadas, adquiriendo sus instrumentos artesanales y respetando su trabajo, evitando explotar su arte y minimizando su valor. Es fundamental distinguir entre trabajadores genuinos de la cultura y quienes se aprovechan de ella con fines comerciales.