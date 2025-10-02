Comunicación Interna: el valor de una disciplina que dejó de ser invisible

Desde hace 12 años, cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Comunicación Interna, una fecha que simboliza el reconocimiento de la relevancia de esta disciplina. Su evolución ha sido clara: pasó de acciones puntuales a estructuras formales, con profesionales especializados que hoy impulsan la cultura corporativa, la cohesión de equipos y la gestión del cambio.

La fecha fue instaurada por Dialogus CI, una plataforma de comunicación que ha sido un impulso para mostrar el avance de esta especialidad en Chile y en Iberoamérica. Hoy, la Comunicación Interna ya no busca legitimarse: se consolida como un motor de transformación organizacional y un espacio clave para alinear estrategia, cultura y personas.

De la operación a la estrategia

Joseline Feliz, presidente de la Asociación Dominicana de Comunicación Interna (ADOCI), refiere que la Comunicación Interna ha recorrido un largo camino. Y lo que antes se consideraba un área únicamente operativa encargada de redactar memorándum, se reconoce cada vez más como un factor estratégico en la consecución de resultados.

Sin embargo, para Feliz, todavía existe un gran reto pendiente: “posicionar la Comunicación Interna como un área estratégica, capaz de aportar valor real a los objetivos de la empresa, más allá de las tareas operativas”.

La presidente de ADOCI subraya la importancia de mantener la cercanía en un escenario dominado por la digitalización. “El desafío está en humanizar la comunicación en un entorno cada vez más digital, donde la inmediatez tecnológica no debe sustituir la construcción de conversaciones significativas y con sentido humano”.

Otro punto crítico es el rol de la CI en contextos de transformación organizacional. “Las empresas viven procesos constantes de fusiones, automatización y nuevas culturas de trabajo. Ante estos cambios, debemos servir de puente para lograr la alineación y la cultura deseada”, afirma Féliz.

Además, destaca un desafío permanente: demostrar el impacto de la gestión. “Necesitamos evidenciar, a través de indicadores y metodologías claras, que la CI genera valor estratégico. Solo así lograremos que las organizaciones midan su aporte en términos reales de resultados”.

El reto actual de la CI está en mantener a las personas en el centro, “sin perder de vista la necesidad de demostrar, con métricas claras, el verdadero impacto de la gestión”. Joseline Feliz Asociación Dominicana de Comunicación Interna

Herramientas que conectan

Los retos van de la mano con nuevas herramientas que potencian la interacción y la cercanía. Feliz señala que a las tradicionales se han sumado plataformas digitales que hoy marcan tendencia. “Las redes sociales internas, como Viva Engage o Workplace from Meta, fomentan la participación y hacen que la comunicación sea más dinámica, interactiva y hasta divertida”, explica.

Otro recurso en crecimiento son las aplicaciones móviles, especialmente útiles en empresas con colaboradores dispersos geográficamente o sin correo corporativo. “Soluciones como Workvivo o Humand permiten integrar a esos públicos internos que antes resultaba difícil alcanzar”, añade.

Feliz también menciona los newsletters digitales interactivos como un canal que gana protagonismo. “Su atractivo visual y la posibilidad de medir métricas de alcance y participación los convierten en una herramienta poderosa de conexión”, concluye.