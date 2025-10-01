En Cartagena de Indias: Un edificio se eleva modernista entre estilos coloniales

Conocer Cartagena de Indias, en Colombia, era un deseo de años ha. La imaginaba como una zona colonial totalmente amurallada. Me equivoqué. Cartagena es eso y mucho más. Porque de aquella muralla de once kilómetros que la rodeaba derribaron tres, para permitir su continua expansión en el transcurso de los años e, incluso, en su propio centro histórico autorizaron la construcción de un edificio de nueve pisos de estilo modernista. Era romper con el entorno, donde los únicos elementos de gran altura eran torres y cúpulas de iglesias. Desde ese entonces, el Edificio Salomón Ganem, se eleva señero con un admirable interiorismo arquitectónico donde las barandillas de madera torneada ubicadas en el centro que divide sus dos módulos permite ver que cada piso tiene un modelo diferente de mosaicos.

Vista espectacular desde mi habitaciónALEXIS RAMOS B.

En un apartamento del octavo piso –el 806- nos alojamos durante una semana mi hijo Alexis, mi nieta Mariale y yo. Fue una inolvidable experiencia que inició en el momento en que, al descorrer las cortinas, descubrimos, tras el amplio ventanal de la habitación principal, una magnífica vista del centro histórico. Justo delante al bajar la mirada, el antiguo convento de San Agustín, con una bellísima torre florentina cuyos colores, amarillo y naranja resaltan bajo el cielo a un lado del patio porticado. (Luego de las reformas correspondientes, el convento fue convertido en la sede principal de la Universidad de Cartagena, fundada en 1827 por el libertador Simón Bolívar y el militar y político Francisco de Paula Santander). Cuando la mirada se desplaza hacia la derecha es la cúpula de la Catedral Santa Catalina de Alejandría, la que llama la atención con tonos más apagados, mientras al fondo, al otro lado de la Bahía de las Ánimas refulgen los modernos edificios blancos que rascan el cielo. Y a nuestra izquierda, a lo lejos, sobre un alto cerro, el convento de la Popa, hacia el cual iremos días después.

La ubicación de nuestro alojamiento es excelente. A su alrededor hay cafés, restaurantes, tiendas… A un lado tiene al alto centro académico y, al otro, un centro artesanal donde ofrecen además desayunos, pizzas, helados… Al frente una hermosa casona donde funciona un hotel Y caminando hacia la pequeña Plaza de los Estudiantes, en cuyo centro se levanta una escultura de Manuel Dávila Florez, quien fuera rector de la Universidad, funciona un local del famoso café Juan Valdez. Venden unas ricas galletas de avena, que casi a diario compramos, para comerlas recién hechas. En un deambular para conocer la zona, Mariale y yo continuamos por la misma calle, pero ahora con el nombre de Colegio. Aquí encontramos, sin buscar, un famosísimo bar: Alquímico. En el año 2024 los Spirited Awards le otorgaron el premio al Mejor Bar del Mundo. Abre a las 6:00 de la tarde. No llegamos a entrar, pues faltaba media hora. En su fachada muestra dibujos con código de vestimenta. No es que sea formal, pero evita vulgaridades.