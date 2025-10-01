Bomberos: “Héroes que corren hacia la muerte”

Conocí a un joven valioso que me dijo que está terminando de estudiar una carrera universitaria para entrar al Cuerpo de Bomberos. Fue algo sorprendente. Por lo regular, después de convertirse en profesional lo que sigue es trabajar en lo que se estudió y, realizar este tipo de labor voluntaria, no es nada fácil, sobre todo, en un país donde los bomberos trabajan a manos peladas. Una pregunta fue la génesis de la comprensión. ¿Qué te motiva a querer incursionar en este oficio? “Admiro a estos héroes que corren hacia la muerte. Decidí ir a la universidad por mi padre. Él sabe que ser bombero es muy riesgoso, y más aquí que no le dan la debida importancia”. Me impactó su descripción respecto a quienes ponen la vida de los demás por encima de la suya.

Trabajando por amor

Mientras él me hablaba de la admiración que siente hacia los bomberos, por mi cabeza pasaban múltiples imágenes de la deficiencia con la que trabajan. Los veía en camiones destartalados, con mangueras deterioradas, con carencia de quipos… y dando asistencia en lugares donde ni agua hay para ellos suplirse cuando el fuego ataca. Los veía trabajando de forma casi honorífica, porque es hasta burlón decir cuánto ganan esos “héroes”. Si bien sabemos que algunos son voluntarios, también estamos claros en que muchos de ellos, se mantiene del salario que devengan en esa titánica labor, que no sólo tiene que ver con fuego.

“Mientras algunos corren por su vida, ellos, no”

Al joven del que les hablo, le impresiona ver la entrega, la pasión, el desprendimiento y el amor con que los bomberos corren hacia el peligro, mientras otros enrumban su carrera hacia la vida. “Escuchar el llamado de auxilio de alguien, y dejarlo todo e ir a socorrerle sabiendo que para ello debes poner tu vida en riesgo, no tiene precio. Eso es lo que me gusta. Valoro demasiado esa acción de solidaridad. Después de los padres, creo que son los únicos que dan la vida por los demás”.

Una experiencia fabulosa

Luego de escuchar estas reflexiones sobre esos “héroes” sin paga, lo llevé momentánemente a una ciudad fabulosa para, aunque sea de esta forma, él pueda vivir una experiencia fabulosa viendo la dignidad con que los bomberos realizan su invaluable labor de rescate. Allí cuentan con el respaldo de las instituciones competentes para salvaguardar mejor su vida y la de quienes los necesitan. Allí, pudo notar que es tan bien visto lo que hacen los hombres y las mujeres que se dedican a esta tarea que, no tienen que mendigar mejores condiciones para salvar al prójimo. Disponen hasta de lo más simple para ir a socorrer a quienes les necesitan. De vuelta a su realidad, espera que se el país imite a este lugar fabuloso y, que su padre se sienta seguro al verlo ir por la vida, no hacia la muerte.