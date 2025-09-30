Letreros del 511 en autopista hacia el Este

El nuevo número de teléfono para emergencias en las carreteras es el 511. Excelente aporte gubernamental. El asunto es que los letreros que vi hace un par de semanas camino hacia el Este no tienen en letra grande la palabra EMERGENCIA. Por lo tanto, si el conductor no ha leído ni oído sobre este número y lo que significa 511, que es lo que a vuelo de pájaro puede verse a tamaño un tanto reducido, no tendrá ni idea de lo que representa. ¿Hay posibilidad de agregar dicha palabra en lo alto del letrero actual? La entidad que antes tenía a cargo este servicio sí tenía bien visible la palabra EMERGENCIA. Los cambios deben ser para mejorar, y aquí con este cartel han empeorado.

Charla: nombres de mujeres en La Castellana

¿Sabías que en el ensanche La Castellana la mayoría de las calles tiene nombre de mujer? No es coincidencia. Es el empeño de sus residentes, liderados por Varinia Caamaño, en exaltar la labor de mujeres precursoras. Con ese tema, este viernes 3, a las 4 de la tarde, en el auditorio del Museo de Historia y Geografía, como parte del programa que se realiza en la Feria del Libro, tendrá lugar una charla, de la cual Varinia será la moderadora. Participarán Leonor Elmúdesi Jean Marion-Landais, Yasmín Chaljub y Yildalina Tatem Brache. Ponlo en tu agenda. Será súper interesante.

Reconocerán al adulto mayor en Premios Julia

Este jueves 2 de octubre, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano (en el Centro Olímpico) tendrá lugar la tercera entrega de Premios Julia 2025. El evento reconoce la trayectoria del adulto mayor. Sandra Aponte, presidenta de la entidad, señaló que estos premios “resaltan la labor social, profesional y humanitaria de los hombres y mujeres de nuestra sociedad”. Ese día conoceremos quiénes son los premiados.

Concurso de arte sobre cajas desechadas

Un original concurso basado en la concienciación a favor del medio ambiente es el que, con el nombre de “ExpresARTE por el Planeta” ha lanzado la empresa Cilpen Global Business. El concurso “busca transformar cajas industriales de residuos en lienzos móviles”. “Cada participante podrá presentar una propuesta que, de ser seleccionada, será pintada en las cajas industriales” usadas por dicha empresa. Se seleccionarán 20 obras de arte. Los temas propuestos incluyen cambio climático y acción ambiental, gestión de residuos y economía circular, biodiversidad y protección del entorno natural, cultura ecológica y responsabilidad ciudadana. ¿Te imaginas cómo llamarán la atención estas obras de arte mientras por las calles circulen las cajas con dichas pinturas? Es una manera de educar hacia la protección del medio ambiente.