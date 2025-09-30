Las IES: Cultivando innovación, investigación y mentalidad

Para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se necesita innovación. No solo se trata de generar nuevas ideas, bienes y servicios, sino también de transformar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Según un estudio publicado en ScienceDirect, la innovación impulsa el progreso y permite reducir significativamente los costos asociados a este proceso, abriendo la puerta a soluciones más eficientes y sostenibles para la sociedad.

En este escenario, la creatividad, la investigación y el aprovechamiento de nuevas tecnologías juegan un papel clave para garantizar que el impacto de los avances sea positivo y duradero. Las instituciones de educación superior (IES) tienen la responsabilidad de ser generadoras de conocimiento, promotoras de la innovación y catalizadoras del espíritu emprendedor. Hace tiempo que no se trata solo de formar profesionales competentes, sino ciudadanos innovadores capaces de hacer investigación con impacto social.

Las universidades pueden y deben ser pilares de la innovación y el emprendimiento, creando ecosistemas donde estudiantes, docentes e investigadores trabajen en sinergia con el sector productivo, lo cual es crucial para mantener la relevancia de los aprendizajes frente a los retos contemporáneos. Así lo explica el doctor Leandro Féliz Matos, decano de Innovación y Desarrollo Institucional de la Universidad Iberoamericana, Unibe: “Integrar la investigación, la innovación y el emprendimiento de manera transversal es fundamental para que la formación académica trascienda lo teórico y se traduzca en soluciones poderosas a problemáticas concretas en beneficio de las comunidades”. Señala que esto permite preparar a los estudiantes como líderes transformadores, listos para enfrentar los constantes cambios de la sociedad.

Sin duda, mantener el ritmo frente a un entorno en constante cambio, es un reto real. Sin embargo, el académico considera que también representa una gran oportunidad: “la posibilidad de estar siempre aprendiendo, adaptándonos y proponiendo”.

Los beneficios

Hoy día, la investigación y la innovación no son exclusivas de carreras científicas. La doctora Julissa Gómez, directora del Ciclo de Estudios Generales de Unibe, destaca que todos los estudiantes, sin importar su área, se benefician de estas competencias desde los primeros semestres. “Fomentan la curiosidad intelectual, desarrollan el pensamiento crítico y preparan a los jóvenes para enfrentar con creatividad y rigor los desafíos de su entorno social y profesional”, asegura. De hecho, el área que lidera Gómez se ha consolidado como un motor de iniciativas que estimulan la inquietud académica en los estudiantes a través de proyectos de aula, foros, talleres interdisciplinarios y diversas actividades formativas.

En esta casa de altos estudios, la innovación es un eje transversal que permea todas las áreas del quehacer universitario. Su Hub de Investigación e Innovación impulsa proyectos de alto impacto científico y social, desarrolla políticas y programas de investigación, y gestiona recursos externos para generar conocimiento relevante para el país.

La universidad acaba de inaugurar la Innovators Week: Sci-Tech Entrepreneurs, una semana dedicada a visibilizar la ciencia, la tecnología y el emprendimiento, conectando investigadores, docentes, estudiantes y el sector productivo mediante conferencias, talleres interactivos, paneles y exposiciones de patentes y prototipos. Como parte de la agenda, que se extiende hasta el 3 de octubre, se celebrará la XV edición del Congreso Científico Juvenil, sello distintivo del Ciclo de Estudios Generales, consolidado como un espacio que impulsa la creatividad, la innovación y el talento académico joven en diversas disciplinas.

“Desde Unibe seguiremos impulsando una cultura de innovación que impacte positivamente tanto a la academia como a la sociedad”, concluye el decano Féliz Matos, reafirmando la misión de la institución de formar profesionales capaces de transformar sus entornos a través de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.