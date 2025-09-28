El popular 'hombre fuerte' egipcio tira de un barco con los dientes

Con nada más que agallas, músculos y una mandíbula de hierro, un luchador egipcio muy popular se preparó el sábado para un desafío extraordinario: arrastrar un barco de 700 toneladas a través del agua con una cuerda sostenida sólo por sus dientes.

"Hoy he venido a romper el récord mundial", dijo Ashraf Mahrous en una entrevista en el balneario egipcio de Hurghada, en el Mar Rojo, después del desafío.

No fue tarea fácil, pero Ashraf Mahrous, también conocido por su apodo Kabonga, ya había deslumbrado con su asombrosa fuerza. A principios de este año, tiró de un tren. También tiró de una locomotora él solo y, hace cuatro años, de un camión.

Con cada logro, su popularidad ha aumentado: los niños corren tras él en las calles, donde se le conoce simplemente como "el hombre fuerte".

Con el tirón del barco, Mahrous, un nativo de 44 años de la ciudad portuaria de Ismalia, espera obtener otro reconocimiento del Libro Guinness de los Récords .

Un triunfo en el Mar Rojo

La escena se desarrolló el sábado en la costa de Hurghada. Mahrous primero remolcó un barco de 700 toneladas y, para confirmar su desafío, remolcó dos barcos de aproximadamente 1150 toneladas.

“Logré ambos logros, gracias a Dios, para demostrarles a mis amigos y al mundo entero que Dios me bendijo siendo el hombre más fuerte del mundo”, dijo Mahrous.

Dijo que el récord mundial Guinness actual es un barco de 614 toneladas establecido en 2018.

Mahrous dijo que enviará videos y fotografías de su intento a Guinness World Records para que sean evaluados.

Para prepararse para la hazaña, Mahrous siguió una dieta rica en proteínas y hierro, consumiendo al menos una docena de huevos, dos pollos enteros y 5 kilogramos (11 libras) de pescado todos los días, todo mientras entrenaba durante dos horas, tres veces al día.

No era su primera vez tirando de un barco. Hace seis años, lo intentó durante dos horas antes de lograr jalar un barco de 4,000 toneladas en el agua, con una cuerda atada a los hombros, unos 30 metros. El evento fue grabado en video.

"Gruñí y grité mientras tiraba del barco y le hablé diciéndole: 'Hoy somos tú o yo'", dijo recientemente a The Associated Press en su gimnasio local en El Cairo, donde entrena a diario.

Mahrous cree que hablar con el objeto que va a tirar de antemano le ayuda a establecer una conexión y es clave para su éxito. "Para mí es importante tratar el objeto que voy a tirar como parte de mi cuerpo que se mueve al ritmo de mi corazón", dijo.

Un niño extraordinario

Mahrous, que mide 190 centímetros (6 pies 3 pulgadas) de alto y pesa 155 kilogramos (341 libras), dijo que su fuerza emergió temprano.

De niño, solía llevar a sus amigos por diversión y transportar cargas pesadas, varias bombonas de gas a la vez, en una carretilla. Tenía 9 años cuando su padre perdió su trabajo como contratista en Irak y, después de eso, Mahrous empezó a tocar puertas, ofreciéndose a cargar objetos pesados a cambio de dinero.

Una vez, le rompió el brazo a un amigo accidentalmente al intentar jalarlo mientras jugaban. Ayudaba a la gente a mover ladrillos, sacos de arena y otros materiales pesados, y era rápido. Amaba los deportes y entrenaba kung fu, kickboxing e incluso fundó un equipo de lucha libre en El Cairo.

Fue solo cuando sus amigos lo vieron girar fácilmente neumáticos gigantes 10 veces seguidas en un patio desierto de su gimnasio y empujar un automóvil usando solo un dedo que lo alentaron a intentar romper un récord mundial.

“Me inspiré en personas que batieron récords y sentí que no eran mejores que yo”, dijo. Ahora le teme menos a las lesiones y más a no poder lograr un tirón.

Reconocimientos pasados

En marzo, fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords por el mayor tirón de rieles: arrastró un tren de 279 toneladas con una cuerda sujeta por los dientes a una distancia de casi 10 metros (33 pies). En esa ocasión, recibió otros dos certificados: por el tirón de locomotora más pesado y por el tirón de vehículo de carretera más rápido de 100 metros.

Mahrous, quien también preside la Federación Egipcia de Luchadores Profesionales, fue reconocido previamente por Guinness en junio de 2021 por tirar de un camión de 15.730 kilogramos con los dientes. Y en febrero de 2024, la franquicia internacional lo reconoció por romper y comer 11 huevos crudos en 30 segundos.

Usa protector bucal durante las carreras de pull, pero dice que no le preocupan sus dientes. En lugar de ir al dentista, usa un miswak, una ramita tradicional para limpiar los dientes, rica en compuestos antibacterianos que ayudan a prevenir las caries.