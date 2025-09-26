Los dos primeros minutos salvan vidas en una parada cardíaca hasta en un 70%

El director médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Pablo Turrión, ha señalado que actuar de forma eficaz durante los primeros dos minutos tras una parada cardiorrespiratoria aumenta las posibilidades de supervivencia a más del 70 por ciento, mientras que por cada minuto que pasa sin intervenir, se reducen un 10 por ciento.

El médico especialista en Medicina Intensiva e instructor de reanimación cardiovascular (RCP) por la American Heart Association (AHA) ha puesto el foco en estos datos añadiendo que casi el 80 por ciento de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias ocurren en el domicilio. Solo en España se registran alrededor de 30.000 casos anuales, con una tasa de supervivencia inferior al 10 por ciento.

Por ello, Turrión ha subrayado la importancia de dotar los espacios públicos, comunidades de vecinos y pequeños negocios con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), que permiten aplicar una descarga eléctrica para recuperar el ritmo normal del corazón, y capacitar a la población para manejarlos.

Junto a esto, ha apuntado a la formación en RCP y primeros auxilios, que además de salvar vidas en casos de parada cardiorrespiratoria, también resulta crucial en emergencias más frecuentes como atragantamientos, hemorragias o traumatismos.

En este punto, ha instado a incorporar la enseñanza de RCP básica y primeros auxilios en los planes de estudio, comenzando con dinámicas sencillas y juegos en primaria, formación práctica en secundaria y certificaciones oficiales en bachillerato o formación profesional.

Asimismo, ha señalado que esta formación debe ser actualizada de forma periódica a través de cursos de reciclaje que permitan a la población renovar y reforzar conocimientos cada uno o dos años, adaptando los contenidos a las últimas recomendaciones científicas y asegurando que los ciudadanos mantengan la confianza para intervenir.

En este sentido, la American Heart Association (AHA) estima que por cada 1.000 a 1.500 personas entrenadas en RCP se salva una vida, lo que convierte la enseñanza masiva en una de las intervenciones más eficientes en salud pública.

"Además, adquirir competencias en primeros auxilios no solo incrementa la confianza para intervenir en una emergencia, sino que también transforma hogares, colegios y espacios públicos en entornos más seguros para todos", ha enfatizado Turrión.