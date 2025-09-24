Melodías de Emoción: La Filarmónica de Santo Domingo en Berklee

El domingo pasado, tuve el privilegio de asistir a un evento que resonó profundamente en mi corazón: la presentación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en el Berklee Performance Center, Boston, Massachusetts. Este acontecimiento fue organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Boston, el Ministerio de Cultura y la presidencia de la República, fue una celebración vibrante de la cultura y el talento dominicano.

La sala estaba llena de vida y expectativas. Se percibía la alegría en el público. Entre los presentes se encontraba el Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz, quien viajó especialmente a Boston para el evento. Su entusiasmo y energía se hicieron palpables al presentar el espectáculo. Tanto él como el Ing. Antonio Almonte, Cónsul General de la República Dominicana en Boston, expresaron su profundo agradecimiento a la dirección de Berklee, por facilitar el espacio destacando el interés y esfuerzo del estado para promover eventos culturales. El Ing. Almonte enfatizó el compromiso del presidente Abinader de apoyar actividades que enaltecen la cultura y creatividad, expresó su orgullo y emoción al ver a la Filarmónica de Santo Domingo por primera vez en un escenario tan prestigioso como Berklee, la Casa de la Música. Junto a la Filarmónica tuvo una participación especial un estudiante del Berklee College of Music, el saxofonista Alejandro Tavmed, y el tenor Engel Brito, profesor de canto de la dirección de Cultura en el exterior.

La música dominicana pronto inundó la sala, con el maestro Amaury Sánchez a la batuta proporcionando comentarios intercalados que hacían la experiencia aún más cálida y cercana. Cada nota resonó llenando el espacio con un sentido de pertenencia y unidad en el orgullo y la nostalgia.

El programa incluyó música clásica, merengues, y boleros dominicanos Entre los que sonaron Mangulina de Julio Alberto Hernández, Concierto para Saxofón y Orquesta de Bienvenido Bustamante, Amapola Juan Luis Guerra arr. Amaury Sánchez, ⁠San Antonio arreglo de Bustamante, Merengue Santo Domingo, Mi Quisqueya de Mercedes Sagredo, Por amor de Rafael Solano. ⁠La Bilirrubina Juan Luis Guerra, ⁠Sancocho Prieto de Luis Alberti, Compadre Pedro Juan de Luis Alberti. El concierto cerró con "Caña Brava" de Toño Abreu, aflorando en mi memoria las palabras del Maestro Julio de Windt cuando hablaba sobre el poder de esta obra para cerrar sus conciertos cuando era invitado a dirigir en el extranjero.

Estoy altamente agradecida, fue un verdadero regalo tener la oportunidad de reencontrar y abrazar a mi hija, Johanna Molina y verla con su viola dentro de la Filarmónica de Santo Domingo en Boston, ver la cosecha de seguir su vocación con disciplina, y pasión junto a otros músicos, todos frutos de un trabajo tesonero, y amor por su trabajo, fue experiencia profundamente gratificante reencontrarla en USA.

Este evento fue un bálsamo para mi alma. He estado lejos de mi amada patria, enfrentando las transiciones emocionales que conlleva permanecer en otro país, y estos encuentros con nuestra cultura y comunidad nos recuerdan que nuestras raíces permanecen firmemente entrelazadas en nuestros corazones, y comprendí la importancia del vínculo cultural y emocional que mantenemos con nuestra tierra. Este evento me enseñó el valor de la resiliencia y la importancia de mantener vivas nuestras conexiones con los nuestros a la vez de que nos integramos a comunidad y al servicio de cualquier sociedad donde elijamos vivir.