No hay palabras...

Cuando hay que darle la gloria a Dios por su misericordia, siempre nos quedaremos cortos de palabras. No es suficiente la gratitud simple y llana. El agradecimiento debe ser con acciones que nos ayuden a imitar la obra divina. Realmente, es así como nos sentimos Saraida De Marchena, una servidora y el equipo que nos ayuda a que sea posible la realización del Simposio Iberoamericano de Comunicación, el que en esta segunda versión, superó nuestras expectativas. ¿Tropiezos en el camino? Sí, hubo muchísimos, pero con la gracia del Señor los fuimos resolviendo. Por eso es que sentimos que siempre estaremos en deuda con el Todopoderoso.

¡Y qué decir del apoyo terrenal!

Este es otro punto que no podemos pasar por alto. Cuánta entrega, cuánta confianza en un proyecto prácticamente, nuevo, pero sobre todo, cuánta gente poniéndose a la orden para lo que necesitáramos. Ni hablar de gestos sencillos que hicieron la gran diferencia. Muestras de afecto que le inyectaron positivamos a la organización. Respaldo de la familia de ambas que es el motor de empuje para que todo salga bien. Espaldarazo de personas que no imaginamos que podían estar para nosotras en un momento de tanto compromiso. En fin, no hay manera de retribuir todo esto. Nos quedamos a deber.

Una segunda versión fuera de serie

Nos enorgullece el haber contado con un portafolio repleto de experiencia y de conocimientos a cargo de los conferencistas: Felipe Vallejos, Miralba Ruiz, Melvin Peña, Vielka Guzmán y Alf Álvarez (invitado), así como de Neida Sandoval, quien tuvo la responsabilidad del cierre del simposio. Todos, sin excepción, aceptaron nuestra propuesta para formar parte de esta segunda entrega que, tanto a Saraida y a mí como a todos los que participaron de esta jornada de capacitaicón, nos deja muchas vivencias para poner en práctica en lo que hacemos. Tampoco a los patrocinadores tenemos cómo agradecerles su confianza en nuestro trabajo. Aun en medio de la crisis económica que libra nuestro país, fueron muchos los que dijeron: “Sí”. A ellos nuestro reconocimiento, no sólo por apoyarnos, sino también por entender lo necesario que es respaldar iniciativas de esta índole y permitirle a su personal conocer las herramientas que deben poseer para ser cada vez más competentes en sus puestos de trabajo.

En un lugar fabuloso

Así nos sentimos nosotras y el equipo que nos acompaña. Patricia, Gisselle, Aimée, Deborah, Laura y Lale, así como Migue y Ámbar hicieron posible junto a la gente de Rául y de Carlos y por supuesto, con Christy en acción que, la organización y los detalles fueran protagonistas de esta nueva entrega. Tanto durante la planificación como durante el desarrollo de la actividad estábamos como si fuera en una ciudad fabulosa, donde el respaldo, las buenas intenciones, la cooperación, la admiración por el trabajo de entrega, la honra, el acompañamiento, el respeto y la solidaridad se mezclan para el logro de unos resultados de excelencia. Por eso es que de verdad, no existen las palabras idóneas para agradecer con justicia plena al Altísimo por todo lo alcanzado. Esperamos que Él nos siga iluminando para continuar aportando conocimiento en el área de la comunicación. Nuestra gratitud infinita con todos.