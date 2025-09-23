Turismo inteligente: El nuevo perfil del profesional que demanda la industria

A propósito de que el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, con el objetivo de concienciar sobre su importancia social, cultural y económica, reflexionamos sobre los cambios, desafíos y oportunidades del sector y de quienes lo impulsan: sus profesionales.

La tecnología continúa redefiniendo la manera en que se planifican y se disfrutan los viajes y las experiencias. La competencia global, la necesidad de innovación constante y la adaptación a un cliente informado y exigente, requieren que quienes deseen desarrollarse en esta industria adquieran un nuevo set de competencias.

Pamela Pérez Vizcaíno, directora de la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y experta en gestión turística y gastronómica, lo explica. En la actualidad, “el profesional del turismo necesita una sólida formación de base, combinada con conocimientos en manejo de datos, conciencia sostenible y capacidad de innovar en un entorno en constante cambio. Pasamos de un perfil principalmente operativo a uno más estratégico y consciente”, dice.

La académica, quien también lidera PerezV, consultora enfocada en transformar la industria de hospitalidad desde el bienestar laboral, la estrategia y el liderazgo consciente, afirma que hoy se valora más que nunca el trabajo en equipo, la comunicación clara y el pensamiento crítico. Se demanda adaptación rápida a los cambios, dominio de herramientas digitales y, sobre todo, sensibilidad para relacionarse con distintas culturas.

Dominio de idiomas

“Las habilidades tecnológicas y de innovación son fundamentales. El turista actual reserva, organiza y evalúa todo en línea. Desde un hotel hasta un tour dependen de las plataformas digitales y de la retroalimentación de los usuarios. Quien maneja datos, entiende de marketing y comercio digital y desarrolla soluciones innovadoras tiene mayores oportunidades de crecer y liderar proyectos”, asegura. El dominio de idiomas sigue siendo esencial. Pérez explica que el país se está inclinando poco a poco hacia un turismo de lujo, lo que implica una demanda creciente de talento joven altamente capacitado. Esto requiere elevar la calidad del servicio en establecimientos de alto nivel. A la vez, crecen oportunidades en turismo sostenible, gastronómico, de bienestar y en experiencias personalizadas.

En este escenario, Unibe, se mantiene a la vanguardia en la formación de profesionales que respondan a estas nuevas demandas. Su licenciatura en Dirección y Gestión del Turismo se distingue por un programa innovador, pertinente y actualizado. A lo largo de la carrera, los estudiantes participan en salidas de campo que los vinculan con proyectos turísticos de gran relevancia, lo que fortalece su comprensión práctica sobre la gestión turística, así como los retos y oportunidades de proyectos de alto impacto. Asimismo, se integra teoría y práctica desde los primeros semestres, apostando por metodologías activas y un vínculo constante y directo con la industria. Esta combinación garantiza que los estudiantes adquieran conocimientos técnicos y la capacidad de aplicar lo aprendido en contextos reales y cambiantes.

Futuro prometedor

De esta manera, la universidad forma egresados con visión global, capaces de dominar la operación turística, liderar equipos, emprender y diseñar propuestas de valor sostenibles y competitivas. Profesionales preparados para aportar al futuro del turismo, contribuyendo a diversificar la oferta y elevar la calidad del servicio.

“El futuro del turismo dominicano es prometedor, pero requiere innovación, sostenibilidad y mejor formación del personal”, expresa Pamela Pérez. “Necesitamos profesionales que aseguren experiencias de calidad y diversifiquen la oferta turística. Los nuevos egresados tendrán un papel clave en transformar el sector hacia un modelo más competitivo, responsable y sostenible”, concluye.