El milagro de la vida

Cada vez que nace un niño, es un milagro que la naturaleza produce con el favor de Dios.

Esta vez tuve la fortuna, no de dar a luz, porque a estas alturas del juego, sí sería un milagro portentoso, pero ¡sí de tener un bisnieto!

Todos los padres consideran que su recién nacido es el más hermoso del mundo; este recién nacido, definitivamente lo es.

No lo digo yo, sino todo el que lo ha visto. Yo, como orgullosa bisabuela, lo considero un prodigio de belleza; no me canso de mirarlo y, cuando me lo permiten, lo cargo en mis brazos y me siento la más afortunada, por tener el privilegio de poder contemplar este bebé que continúa la línea familiar.

Naturalmente que el acontecimiento tuvo sus momentos de nervios y angustia, como sucede en cada parto; todo salió bien, a Dios las gracias y tanto.

La madre, como el recién nacido, se encuentran muy bien. Claro que siguen las reglas modernas y, para visitar al nene, hay que llevar mascarilla, lavarse las manos con desinfectante y no permanecer mucho tiempo cerca del pequeño, para que no se contagie de algo que portamos, sin saberlo.

La alegría en la familia es enorme; el primer recién nacido de la nueva generación.

Espero poder vivir para ver, aunque sea, otro bisnieto, y que el nuevo chiquitín tenga un compañerito.

Mientras tanto, no me cansaré de mirar al recién nacido y, cuando me lo permiten, arrullarlo, tal y como hice con hijos y nietos.