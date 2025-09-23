rEALIDDA Y FANTASIA
El milagro de la vida
La alegría en la familia es enorme; el primer recién nacido de la nueva generación.
Cada vez que nace un niño, es un milagro que la naturaleza produce con el favor de Dios.
Esta vez tuve la fortuna, no de dar a luz, porque a estas alturas del juego, sí sería un milagro portentoso, pero ¡sí de tener un bisnieto!
Todos los padres consideran que su recién nacido es el más hermoso del mundo; este recién nacido, definitivamente lo es.
No lo digo yo, sino todo el que lo ha visto. Yo, como orgullosa bisabuela, lo considero un prodigio de belleza; no me canso de mirarlo y, cuando me lo permiten, lo cargo en mis brazos y me siento la más afortunada, por tener el privilegio de poder contemplar este bebé que continúa la línea familiar.
Naturalmente que el acontecimiento tuvo sus momentos de nervios y angustia, como sucede en cada parto; todo salió bien, a Dios las gracias y tanto.
La madre, como el recién nacido, se encuentran muy bien. Claro que siguen las reglas modernas y, para visitar al nene, hay que llevar mascarilla, lavarse las manos con desinfectante y no permanecer mucho tiempo cerca del pequeño, para que no se contagie de algo que portamos, sin saberlo.
Espero poder vivir para ver, aunque sea, otro bisnieto, y que el nuevo chiquitín tenga un compañerito.
Mientras tanto, no me cansaré de mirar al recién nacido y, cuando me lo permiten, arrullarlo, tal y como hice con hijos y nietos.