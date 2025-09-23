Edición de colección: Aldaba 25 aniversario

El último número de la revista Aldaba celebra su 25 aniversario. Por motivo tan especial ha sido elaborada de manera que es considerada como una edición de colección. Es la celebración de plata de una revista que ha ido evolucionando con el tiempo, adaptándose a las circunstancias que hoy día difieren de aquellos sus primeros años. Al presente reúne diseño interior, arquitectura, arte, artesanía… En esta edición número 100 tiene en portada a Michelle Sido y, de fondo, una enorme pieza que es arte hecho en concreto en República Dominicana. ¡Impactante!

“Frank Moya Pons: perfil académico”

Como parte de la Feria del Libro, dedicada este año al reconocido historiador Frank Moya Pons, no sólo serán presentados libros de su autoría, sino también libros que tratan sobre él. “Frank Moya Pons: perfil académico” incluye entrevistas que le han sido realizadas. Esta obra será presentada junto a libros escritos por él. A saber: Otras miradas a la historia dominicana, Historia dominicana para todos. La actividad tendrá lugar este sábado 27, en el Pabellón Frank Moya Pons, ubicado en la Sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El examen de audición para licencia de manejar…

Una joven señora acudió a la sede correspondiente a realizarse el examen de audición requerido para renovar su licencia de conducir. La persona que estaba a cargo le hablaba dándole la espalda, y ella escuchaba poco precisas las indicaciones, y en lugar de apretar el botón cuando oía un sonido, lo pulsaba al finalizar éste. La examinadora le dijo que tenía mala audición y para darle la licencia debía acudir al doctor x, quien tenía que examinarla y certificar si podía o no manejar. Acudió al profesional señalado y tras éste examinarla le dijo, ¿y por qué la han mandado si usted oye perfectamente? Tuvo que pagar esa consulta que no estaba en su presupuesto.

En “golpe de calor”: paños fríos bajo las axilas

Según escuchaba por TVE, cuando una persona está sufriendo un golpe de calor, debe colocarse paños fríos alrededor de la nuca y bajo las axilas, porque estos son los lugares que más se calientan cuando hay un golpe de calor. Tómalo en cuenta cuando empieces a sentir esa debilidad que una temperatura demasiado alta provoca en tu organismo.

“Integral” no es igual a “100 por ciento integral”

Me gusta el pan integral, tanto por su sabor como por lo que ayuda a la salud. Eso sí, busco siempre el que en su empaque señala que es 100 por ciento integral. El empaque que diga “integral”, sin especificar porcentaje, incluye la harina de trigo integral, pero generalmente tiene, en proporción, mayor cantidad de harina refinada. Cada persona puede elegir según sus necesidades y sus gustos.