Esperando bendiciones en medio de los retos

Aun en los momentos más oscuros, en aquellas situaciones difíciles que parece que no hay nada bueno por surgir, ten fe, confía en que todo va a llegar a un punto de mejoría, porque “no hay mal que dure eternamente”; esta situación va a llevarte a otra y posiblemente esta será mejor.

A veces nos hundimos en la preocupación y no buscamos soluciones. Un compañero de trabajo me dijo hace 25 años “todo problema tiene solución, si no la tiene, entonces no hay problema”. En aquella circunstancia yo no veía mejoría en mi vida y unos añitos después vendrían grandes bendiciones para mí.

Hace unas semanas dos personas allegadas se veían muy afligidas debido a que llevaban varios días sin trabajo, y ambas parecían haber perdido el ánimo y la fe necesarias; y parecería un milagro que el mismo día me avisaran que habían conseguido una oportunidad laboral.

El universo tiene formas misteriosas, y la sincronía es algo maravilloso, lo mejor es no perder el deseo de seguir en la lucha, en no dejarse vencer por las circunstancias adversas.

En esos momentos no te lamentes, no te pongas de víctima, no pienses en que todo va a estar peor, en negatividades, eso no te aporta, no hará que las cosas mejoren.

Tú eres el capitán de tu destino, así que asume tu responsabilidad, eres el responsable de tu sanidad mental, tienes el control incluso de cómo sentirte, eres quien determina la fortaleza de tu carácter, piensa en soluciones, y verás que lograrás salir adelante.