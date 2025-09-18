Mantenerse activo:una de las claves para retrasar el Alzheimer

Según el geriatra Dagoberto Güílamo, hasta el momento las causas del Alzheimer son desconocidas. Pero se sabe que, a mayor edad, mayor probabilidad de que se padezca esta condición, la cual los medicamentos existentes no curan ni detienen.

“La mayoría de los pacientes que recibimos se trata de personas con demencia o con altos niveles de requerimiento de asistencia. De cada 10, ¿cómo cuántos tienen demencia? 9.5, al menos de los que nosotros vemos. Pero en la mayoría de los centros fácilmente, nueve de cada 10 tienen deterioro cognitivo”, explica el geriatra.

Frente a esta realidad, el especialista recomienda que para retrasar la aparición de esta enfermedad las personas deben mantenerse activas, con un buen control de las enfermedades crónicas como hipertensión, la diabetes y el colesterol. Esto además de hacer ejercicio.

Dagoberto GüílamoRAUL ASENCIO

Hay estudios que demuestra que las personas que socializan, que tienen amigos, que salen, que se toman un trago con un conocido, que juegan dominó..., suelen tener más activo su cerebro. “Todas esas actividades contribuyen a ello”, puntualiza el profesional.

Indica que: “Se estipula que el 5% de la población mayor de 65 años en el ámbito mundial, padece de Alzheimer, y aquí no es la excepción”.

En cifras

En 2004, la ahora expresidenta de la Asociación Mundial del Alzheimer, Daisy Acosta, realizó un estudio sobre la prevalencia de demencias en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, Zona Colonial y Mejoramiento Social. Este primer estudio reveló que, un 11.6% de las personas de más de 65 años en esa área vivía con demencia neurocognitiva.

La psiquiatra e investigadora dominicana Daisy Acosta ofreció los detallesFuente externa

“Volvimos a terreno y vimos esa misma población, a ver cómo había evolucionado y también entrevistamos a todos aquellos que viven por ahí que no tenían los 65 años en ese 2004 cuando fuimos por primera vez, y de nuevo la prevalencia fue un 11.6% que equivale a más o menos unas 120,000 personas”, explica la geriátrica sobre una segunda investigación en 2010.

Aunque esto no se puede extrapolar a la nación, ya que el estudio fue realizado en esos sectores, en el mes de agosto de este año se terminó de realizar un nuevo análisis de prevalencia en el aspecto nacional donde visitaron todas las provincias seleccionadas por un muestrista, entre ellas Mao, Cotui, Barahona, Azua, Baní, La Romana, entre otras.

“Ahora tenemos que limpiar las bases y obtener los resultados de esa investigación. Así es que, pronto le estaremos dando cifras nacionales”, informa Acosta sobre este estudio que tomó dos años.

Consecuencias

En cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, el geriatra Dagoberto Güílamo dice que se van dañando las conexiones neuronales del cerebro. Además, hay una disminución o desaparición de neurotransmisores, sustancias encargadas de conectar una neurona con otra, afectando la memoria.

Alzheimer. Europa Press

Por otra parte, haciendo referencia a los cuidados que conlleva un paciente con Alzheimer, el especialista dice que lo principal es una dedicación 24/7, porque son personas que no dependen de sí mismas, sino que dependen de otros.

“Para bañarlo, medicarlo, vestirlo, higienizarlo, trasladarlo, evitar que se caigan en la casa, para alimentarlos, levantarlo de la cama, cambiarlo de posición..., es una tarea muy difícil para el cuidador”, sostiene Güílamo.

Agrega que hay pacientes que, incluso dejan de bañarse o se cambian con la misma ropa todos los días, esto no tanto por sus capacidades físicas, sino por el deterioro de la memoria.

Origen del gremio

Natacha Guzmán afirma que la Asociación Dominicana de Alzheimer surge como un mecanismo de protección a los cuidadores, “porque si el cuidador está bien atendido, el paciente va a estar mejor”.

Natacha GuzmánRAUL ASENCIO

A través de la Asociación de Alzheimer se realizan actividades de apoyo al núcleo de cuidadores por el esfuerzo que conlleva atender estos pacientes y las consecuencias que puede implicar para el cuidador.

“Si tú comparas un cuidador de un enfermo con Alzheimer con otra persona que no cuida un enfermo con Alzheimer, el que cuida al que tiene Alzheimer se enferma más y se muere antes que el que no cuida a un paciente con esta enfermedad. Es que es muy demandante ese tipo de paciente”, asevera Güílamo.

En conversación con periodistas del Listín Diario, Güílamo, junto a la secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Dominicana del Alzheimer, Natacha Guzmán, comenta que se ha vuelto una tradición para esta organización sin fines de lucro, realizar una caminata cada 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Esta vez el evento será realizado en el Parque Iberoamericano a partir de las 3:00 de la tarde.