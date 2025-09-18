Letrina, retrete o excusado

En los campos dominicanos, el baño era toda una aventura. La letrina estrella tenía un techito de zinc y sobre ella ponían una goma de carro y un block para aguantar huracanes. No era un lujo, pero cumplía su función fielmente.

Cuando la familia juntaba algún dinerito, gracias a un familiar en Estados Unidos o un negocito, por fin surgía el baño dentro de la casa, y la gente se fue acostumbrando poco a poco a esa comodidad.

Antes, la bacinilla era la reina, porque ir a la letrina en la noche era como una expedición: cucarachas, luciérnagas y esas “animitas” hacían el ambiente un poco tenebroso. Al principio, las bacinillas eran de porcelana, para la clase alta, luego vinieron las esmaltadas o peltré (una que todavía guardo), las de aluminio y ahora las plásticas.

También estaba el “pato”, muy usado en hospitales, que tenía una doble función: servir para lo que todos sabemos y medir el azúcar en la orina con la famosa glucocinta. Tecnología inesperada en el baño rural.

Las letrinas clásicas eran cajones de madera con dos hoyos, uno grande para adultos y uno pequeño para niños, como una sección VIP. Papeles higiénicos no había, eso se guardaba en casa y se llevaba con uno como un tesoro.

Las familias con menos recursos colgaban en la pared un clavo para sujetar papel de funda o periódico. Si no había papel, se usaba la tusa de maíz, que después servía para alimentar a las aves. Y si no había tusa, pues venía el “seto”, con todo y sus consecuencias: las paredes con ají caribe para espantar la costumbre y los movimientos inquietos del cuerpo delataban quién pasaba por ahí.

En casas algo más sofisticadas había dos palos barnizados, uno para adultos y otro para niños, que se lavaban después de cada uso. A pesar de la falta de agua corriente, la higiene era prioridad.

Las letrinas no tenían electricidad, así que había que llevar linterna. ¡Nunca fósforos! El gas metano que se acumulaba podía hacer volar hasta al más precavido.

Así era el baño rural dominicano: una mezcla de ingenio, resistencia y humor para enfrentar las necesidades básicas con estilo.