Tres formas de conectarse a wifi sin digitar la contraseña

Teclear contraseñas largas y llenas de símbolos es una de las incomodidades habituales al configurar una conexión Wi-Fi en el móvil. Una tarea que, además, suele repetirse cada vez que se añade un nuevo dispositivo a la red doméstica o de trabajo.

Existen, sin embargo, métodos legales y sencillos que permiten establecer la conexión sin necesidad de introducir manualmente la clave. Se basan en funciones presentes en la mayoría de routers y sistemas operativos actuales, y están pensados para facilitar el acceso cuando se dispone del permiso del propietario de la red.

ESCANEAR EL CÓDIGO QR DEL ROUTER

Muchos routers incluyen en la base o en la parte trasera un código QR que contiene los datos de acceso a la red. Al escanearlo con la cámara del móvil, el dispositivo puede conectarse automáticamente si la contraseña no ha sido modificada desde la impresión de la etiqueta.

Este método resulta práctico en entornos domésticos, oficinas o establecimientos donde el router es accesible. No obstante, si la clave ha cambiado, el código QR queda invalidado y no permitirá establecer la conexión.

USAR EL BOTÓN WPS DEL ROUTER

Algunos modelos cuentan con la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite conectar dispositivos sin necesidad de escribir la contraseña. Basta con pulsar el botón físico WPS del router y activar la misma opción en el móvil para que ambos equipos establezcan la conexión.

Este sistema, sin embargo, puede no estar habilitado en todos los routers, ya que algunos fabricantes lo desactivan por motivos de seguridad. En otros casos, requiere introducir un PIN impreso en la carcasa del dispositivo.

COMPARTIR LA RED DESDE OTRO DISPOSITIVO

Otra alternativa es compartir la conexión desde un dispositivo ya conectado. Los sistemas Android permiten generar un código QR desde los ajustes de Wi-Fi, mientras que los iPhone ofrecen funciones de intercambio de contraseñas entre equipos Apple cercanos. Además, algunos fabricantes incluyen herramientas específicas como Quick Share para facilitar el proceso.

Se trata de un método especialmente útil en entornos donde varios usuarios necesitan conectarse rápidamente y uno de ellos ya dispone de acceso autorizado a la red.

Estos procedimientos requieren acceso físico al router o la colaboración de un usuario autorizado. Son atajos diseñados para simplificar el acceso legítimo a la red Wi-Fi y evitar el tedio de introducir manualmente contraseñas largas o complejas.