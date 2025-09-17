Cuando el Sol es desafiado: el misterio del eclipse solar

El 21 de septiembre marca un momento celestial especial con el eclipse solar coincidiendo con la luna nueva y el inicio del año nuevo el 5,786, según el calendario judío.

El sol comenzaría a eclipsarse desde la 1:59 a las 5: 53 pm, siendo a las 3:41 pm, la máxima sombra, será visible en Oceanía, Nueva Zelandia, Antártida, Polinesia. Este evento ocurre casi al mismo tiempo que el equinoccio de otoño, en el hemisferio norte, y primavera en el sur. Justo nos propone reflexionar sobre nuestras vidas y renovarnos.

Históricamente, los eclipses han sido percibidos como momentos de desesperanza y pesimismo, en este caso particular, durante el eclipse de Sol, la oscuridad desafía a la luz, creando una sensación de confusión y distorsión energética. Sin embargo, cada situación, por caótica y desagradable, que parezca, siempre viene con un bien escondido.

Este eclipse ocurre en el último grado del signo de Virgo, justo en el mismo signo que tuvimos a principio de mes el eclipse lunar, lo que añade cierta coincidencia y transformación en algún sector de nuestras vidas.

Provee un enfoque en la introspección y sugiere limpiar hábitos que nos dañan. Saturno en Piscis aumenta esta tensión, sugiriendo la necesidad de reevaluar nuestras acciones.

Otras influencias Astrológicas se agregan en este día debido al ingreso de Mercurio en Libra el 18 de septiembre, sugiere hacer justicia y equilibrio. Venus también entra en Virgo el 19, promoviendo la reflexión sobre los detalles, la armonía personal y en nuestras relaciones.

Urano en cuadratura a venus añade cierta incertidumbre, recordándonos que debemos estar preparados para adaptarnos a los cambios sentimentales, especialmente si producen más agobio que bienestar.

Para aquellos que desean vivir en sintonía, nos encontramos en un momento ideal para enfrentar nuestras sombras y transformarlas en luz. Es importante conectar con una energía superior, ya sea a través de la oración, la meditación, o cualquier práctica mental que eleve nuestra conciencia.

Aceptar lo que no podemos controlar no es resignación, sino una forma de encontrar paz interior. Consentir nuestra situación presente y trabajar para realizar el cambio que deseamos desde el amor.

En el camino hacia el bienestar y la prosperidad, es sabio tener presente que somos administradores temporales de lo que tenemos. Nada nos pertenece realmente; venimos al mundo sin nada y nos iremos de igual manera. Con el tiempo nuestros nombres y nuestro legado serán borrados de las memorias, pero nosotros siempre elegimos cómo deseamos vivir y las experiencias que deseamos llevar, incluyendo el servicio a los demás, la familia y los amigos.

Ante estos eventos de tensión en el firmamento, realizar rituales de limpieza es beneficioso. Liberar espacio tanto físico como mental, haciendo una profilaxis de los pensamientos y cosas que no nos colaboran. Un baño de sal puede tener un purificador, y para aquellos que aman las plantas, existen muchas opciones de limpieza natural en el mercado, realizar sahumerios para purificar el ambiente puede ser una excelente opción para crear un ambiente mágico. La música es otro ingrediente que puede ayudar a la elevación de nuestras energías y a conectarnos con nuestra esencia divina.