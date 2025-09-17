A San Pedro de Macorís: primera parada, el remodelado malecón

Hacia San Pedro de Macorís, una ciudad que por su producción de azúcar y su venta en el extranjero vivió, a fines del siglo XIX, la que llamaron “danza de los millones”, nos desplazamos desde Santo Domingo un sábado reciente.

El objetivo (de mi hijo Alexis y mío) es comer los famosos pasteles en hoja de Amable. (Vamos por los de yuca). La entrada a la provincia de San Pedro de Macorís es señalada en un monumento blanco, mientras la entrada a la ciudad está marcada por el llamativo Monumento de la Cultura, una estructura metálica diseñada por el arquitecto José Ignacio Morales.

Monumento a la culturaAlexis Ramos B

En su base, una representación de lo que ha destacado en esta provincia: beisbolista, cortador de caña, guloya, locomotora, cangrejo… En el trayecto, a la derecha, a unos pasos de la desembocadura del río Higüamo, está la calle La Barca, zona de las pescaderías. Ocultos por éstas, hacia la ribera, hay restaurantes que, de no conocerse, pasarían desapercibidos para quien por vez primera visita San Pedro.

En esta andadura en ruta hacia el malecón en la “Ciudad de los bellos atardeceres” pasamos junto al blanco e imponente edificio de la Catedral de San Pedro Apóstol, cuya construcción comenzó en 1902, deteniéndose en varias ocasiones hasta su terminación en 1950.

¡Y ya estamos en el malecón! “Renovado por el Ministerio de Turismo, con módulos de cemento en vez de los viejos tarantines, fíjate que cada uno tiene un número y un nombre” me dice Alexis, señalando hacia la izquierda.

Por la hora solo hay un grupo de gente a la sombra de un árbol. A corta distancia están los coqueros con sus bicicletas llenas de cocos en la calzada y potes de ron sobre la acera. De fondo, el mar, que hoy reproduce el tono gris de las nubes. En lontananza se divisa un barco y, sobre la arena, un espacio donde una junto a la otra reposan varias yolas.

En este ambiente, resulta chocante el deteriorado aspecto del edificio que alojó a un hotel emblemático: el Macorix. Llegamos hasta la plazoleta, al final de la vía, donde damos la vuelta. En su centro se levanta la estatua del poeta petromacorisano Gastón F. Deligne, sin tarja que lo identifique.

Al inicio del malecón hay un monumento que desconocemos. En la web del Ministerio de Relaciones Exteriores me entero que se trata de una obra en honor a los guloyas y que el poema sobre una plancha de un acero expresamente oxidado, el texto que reproducen es de Norberto James Rawling, petromacorisano, descendiente de cocolos.

En el malecón, monumento a los GuloyasAlexis Ramos B

“Son varios muros de concreto armado con el concepto de rompeolas, símbolo de todas las dificultades enfrentadas por los inmigrantes de las Antillas. El pulido simula su contacto con el mar”. A punto de doblar para dirigirnos hacia Pasteles Amable, un letrero de gran tamaño atrapa mi atención: Barrio Playa de Muerto. Difícil entender que una playa tenga tal nombre. Tal parece que es asunto de leyenda.

Dulce

Al retornar a Santo Domingo, luego de satisfacer mi antojo de pasteles en hoja de yuca, nos detenemos en la autopista junto a la dulcería Mayi, a comer un rico dulce de naranja en almíbar. Lo malo es que poco menos me veo rodeada de abejas y, como voy en kaftan, temo que alguna vuele por dentro de la falda.

Sepa más Poema a los guloyas

(por Norberto James Rowling)

“No tuvieron tiempo -de niños-

para asir entre sus dedos

los múltiples colores de las mariposas

Atar en la mirada los paisajes del archipiélago

Conocer el canto húmedo de los ríos.

No tuvieron tiempo de decir:

Esta tierra es nuestra.

Juntaremos colores.

Haremos bandera. La defenderemos.”



Poema a los guloyasAlexis Ramos B