La época en la que todo ofende

¡Qué hermosos eran los tiempos de los relajos sanos! Referirnos a alguien con un apodo y hasta nombrándole por su defecto físico que, aunque hiciera daño, no se hacía con esa intención. Por ejemplo: “el cojo”, “el gordo”, “el flaco”, “el tuerto”… Era algo tan normal que, hasta uno mismo se identificaba por algún nombre de esos.

“¿Quién me busca?”. “Soy yo, el ciego de fulana”. Es más, se hacía alusión, hasta al enamorado o a la enamorada que alguien tuviera, cambiándole su nombre por el de esa persona, y nadie decía nada. No había ofensa ni ganas de dañar. Era algo gracioso, aunque claro, si a la persona no le gustaba que le dijeran de tal o cual forma, ya las cosas se tornaban dañinas. No defiendo que eso sea correcto, de ninguna manera, lo que entiendo es que hasta hace poco, no teníamos la sensibilidad tan a flor de piel.

“No me hables mal”, pero el reclamo es peor

Por cualquier quítame esta paja, tú dizque le hablas mal a alguien, y ni cuenta te das con lo que ofendes. Y no me refiero sólo a la “generación de cristal”, que claro, es la que con mayor énfasis muestra sensibilidad ante cualquier cosa. Lo grande del caso es que, se sienten mal por nimiedades, pero cuando reclaman se “tragan” a cualquiera. “A mí no me hables mal”, “a mí no hables así”… y usted ¿Qué? Ni sabe qué fue lo que hizo para merecer tal reacción. Demandan respeto, pero no se lo proporcionan a la hora de reclamarle por la “ofensa”.

Una ciudad fabulosa sin “ñoñerías”

Por unos segundos quise irme a un viajecito por la ciudad fabulosa para ver qué tal funcionan las cosas por aquí con las emociones. Me sorprendió ver que sólo le prestan atención a las prioridades. Nadie se enoja por “chercha”, por apodos, por llamados de atención sin mala intención… Si algo molesta, se comunica con respeto y ahí queda todo. Luego las relaciones siguen marchando bien y nadie te crucifica como si hubieses matado a alguien por decir alguna simpleza.

La salud mental de la gente de este lugar goza de bienestar. Trabajan con la inclusión, pero más que todo, con la que incluye derechos, deberes y demás valores. Las reglas y leyes son para proteger al ser humano en su totalidad, no para estar a la expectativa de qué se dijo o dejó decir que ofenda a alguien. Me encantó estar ahí, pero debí volver a encontrarme con mi realidad.

Lo que encontré: el temor de dirigirte a alguien

Pronto el silencio será el protagonista de las “relaciones” familiares, de pareja, de amistades y de toda índole, pues como todo ofende o molesta, la gente optará por hablar menos por miedo a “maltratar” a alguien querido o hasta a una persona desconocida. Si las cosas siguen como van, nos costará hacer nuevos amigos y relacionarnos entre sí. Ahora mismo hay una serie de reglas y normativas que, hasta para escribir sobre ciertos temas hay temor.

“No escribas sobre eso, que te caen arriba”, “No hagas esto o aquello que te vuelves viral de mala manera”. En fin hay tantos “cucos” que es mejor hacer silencio para evitar problemas en esta época en la que también está en juego la salud mental. Al menos yo, ni quiero contribuir a que a alguien se le afecte la suya, y mucho menos, quiero que se me altere la mía.