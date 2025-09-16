“Tertulia Antitendencia” en Expo Aldaba Design

La profesional de la arquitectura, diseño interior y luminotecnia Rosadela Serulle y la diseñadora industrial, experta en interiorismo e iluminación Michelle Urtecho, tendrán a su cargo una tertulia que tiene como título Antitendencia.

Será un interesantísimo intercambio de ideas entre ellas y los asistentes. La tertulia es este jueves 18 de septiembre de 11:00 a 12:00 en la terraza de Marmotech, dentro del programa de Expo Aldaba Design que se celebra miércoles y jueves. Si te apetece participar, tienes la libertad de asistir. Promete ser súper interesante.

“Santo Domingo” de Assouline: un “sold out” en Puerto Rico

Por la periodista Cristina Fernández, de Puerto Rico, me enteré de dos informaciones que merecen titulares. La primera: el libro de la casa francesa Assouline, dedicado a Santo Domingo, fue “sold out” varias veces en Puerto Rico. La segunda información es que la dominicana Rosanna Rivera, directora de Revistas del Listín Diario, “se convierte en la primera mujer latinoamericana y caribeña en firmar un libro con la prestigiosa casa junto al Ministro de Turismo David Collado”. Cristina se ocupó de investigar detenidamente este dato hasta asegurarse. ¡Congratulaciones Rosanna! Un orgullo para todos los que te queremos.

La madera del cacao en bisutería y carteras

Cuando el árbol del cacao deja de dar frutos sigue siendo útil, aunque de otra manera. Su madera es utilizada para muebles y asimismo por quienes dominan la artesanía para hacer aretes, carteras, reposa-vasos, llaveros… Me enteré este fin de semana pasado cuando visité la exposición de los chocolateros en Ágora Mall y me detuve ante el stand de Marivi R.M. La artesana es quien crea y realiza sus propios diseños.

¿A cuántos kilómetros por hora manejas por la autopista a San Pedro?

La mayoría de los conductores que maneja por la autopista a San Pedro de Macorís va a 100 kilómetros por hora. Todos piensan que ese es el límite establecido. Pues todos nos equivocamos. Cuando hace unos días iba por la carretera con mi hijo Alexis me llamó la atención un letrero: 80 kilómetros por hora es lo que indica. Me quedé sorprendida.

Los libros del AGN también están en pdf

¿Te interesa adquirir uno de los libros que publica el Archivo General de la Nación? Tienes la oportunidad de conseguirlo sin salir de tu casa. Karen Arias, encargada de Comunicación, escribía que “Todas nuestras publicaciones, libros y boletines, pueden ser descargadas en formato PDF” Entra a la web www.agn.gov.do. Uno de los últimos libros publicados es sobre la música en tiempos de la tiranía. Se trata de “La crueldad alegre: la música y el poder. Una historia sonora de la dictadura de Trujillo”. Su autor es Darío Tejeda. Un tema que atrapa.