Docentes innovadores: lo ideal para una educación inicial transformadora

La primera infancia es la etapa de desarrollo más significativa de la vida del ser humano, pues es cuando se establecen las bases para el bienestar integral, el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación social (UNICEF, 2017).

Para garantizar que la educación inicial sea de calidad, justa y responda a los retos de este siglo, hay que apostar por la innovación, repensar las prácticas y enfoques que se utilizan en ella.

Más allá de integrar tecnología, innovar en educación tiene más que ver con para qué y cómo se utilizan los recursos. “Se trata de hacer las cosas de una manera distinta o novedosa, no necesariamente inventar desde cero”, explica Laura Amelia Núñez, licenciada en Educación Temprana y experta en tecnología educativa y dinamización de la docencia.

Implementar metodologías innovadoras en esta etapa formativa tiene gran impacto. La educadora y directora de la escuela de Educación de la Universidad Iberoamericana (Unibe), explica que estas colocan al estudiante en el centro y permiten que los niños exploren, descubran y conecten aprendizajes de manera significativa.

“Esto impacta lo académico, lo social, lo emocional y lo creativo, porque aprenden a pensar, convivir, resolver problemas y expresarse”, afirma. La especialista agrega que la innovación fomenta entornos más justos e inclusivos, al valorar distintos ritmos de aprendizaje.

“Cada niño encuentra un espacio donde aportar, y se construyen habilidades para la vida, no solo aprendizajes conceptuales. Así se reduce la brecha entre quienes aprenden de formas distintas”, explica.

El rol transformador de los docentes

El “Informe mundial sobre atención y educación de la primera infancia: derecho a una base sólida”, de Unesco y Unicef, destaca que la preparación de los profesores influye directamente en la calidad del aprendizaje en esta etapa. Su rol ha ido evolucionando con el tiempo.

“Hoy son vistos como profesionales clave en el futuro del país, más allá de simples cuidadores. Su papel es sentar las bases del desarrollo integral y de las habilidades para la vida, asegurando aprendizajes que sostengan todo el trayecto escolar”, explica Laura Amelia Núñez.

Los profesores de educación inicial deben facilitar experiencias que despierten curiosidad, fomentar habilidades cognitivas y socioemocionales, y adaptar estrategias a la diversidad. “Ser líderes investigadores, innovadores y transformadores, con preparación sólida y capacidad de incidir en comunidades y políticas educativas. Defensores de una educación con enfoque de derechos, equidad y justicia social que garantice oportunidades para todos los niños”.

De acuerdo con la especialista, para garantizar la innovación en las aulas los maestros deben desarrollar flexibilidad y apertura al cambio, para adaptar su práctica y probar nuevas formas de enseñar.

Asimismo, requieren curiosidad, creatividad pedagógica, capacidad reflexiva y sensibilidad socioemocional, reconociendo al niño como un ser integral. También es fundamental el trabajo colaborativo con colegas, familias y comunidades.

Formando para innovar

La Escuela de Educación de Unibe, que acaba de celebrar su 25 aniversario, se ha consolidado como referente en innovación, inclusión y excelencia en la formación de educadores de la primera infancia. Ha graduado más de 400 docentes con una empleabilidad cercana al 100%, que hoy son líderes en centros educativos, ONGs y organismos internacionales.

Su impacto y compromiso con contribuir a la transformación social se refleja en iniciativas como el Proyecto LEER (USAID), que marcó un cambio sustancial en la enseñanza de la lectura en el país, y en formaciones que fortalecen la práctica docente y la gestión escolar.

Además, participa en mesas consultivas y alianzas estratégicas que inciden en políticas educativas y potencian la transformación del sistema nacional.

Gracias a todo esto, el egresado de la Licenciatura en Educación Inicial de Unibe es un líder innovador y sensible, capaz de transformar aulas en espacios de equidad, creatividad y esperanza para la sociedad.