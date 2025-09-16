Estamos en un asador

Ya el calendario marca septiembre, casi a mediados, pero parece que el calor no se ha enterado, no debe tener internet, ni leer los periódicos. Está feliz haciendo que la gente se derrita y hasta se desmaye.

No se puede salir a la calle, por el peligro de sufrir un síncope. Hay que permanecer debajo de un abanico y si es posible con el aire acondicionado dirigido a su máxima potencia.

Yo tenía esperanzas que entrando septiembre la temperatura disminuiría, ¡pero qué va! El fuego nos consume. En esta ciudad, la que se ha vuelto una selva de cemento, el afán constructivo no ayuda a mitigar el clima, por el contrario, tantas torres sin espacios verdes, aumentan la sensación calurosa.

Anteriormente, existía una norma por la cual cada nuevo ensanche debía tener un parque, es decir, un área para mitigar el clima y solazar a los habitantes. Además, las aceras contaban con un espacio verde en donde se sembraban árboles y grama. Esto también parece haber desaparecido de las normas que rigen la arquitectura y la ingeniería, si aún existen, son letra muerta.

Esta era una ciudad muy arborizada, por lo que el calor no era tan atroz, al convertirse en una megalópolis, lo verde desaparece como por encanto. No tengo ni la más remota idea del porqué o cuál razón alegan los encargados de hacer cumplir las normas, no exigir la siembra de vegetación en todos los sectores. Me supongo que será que a estos personajes no les afecta el calor, encerrados como están en despachos con aire acondicionado.

Solo me resta pedirle a Dios que mitigue el fuego que nos agobia y que vengan los vientos frescos del otoño a salvarnos de morir asados.