Exposición Comercial de Asonahores concluye con 3,356 visitantes

La Exposición Comercial 2025 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), celebrada del 10 al 12 de septiembre en Punta Cana, reunió a más de 145 empresas participantes, 316 stands y 3,356 visitantes, sin incluir la última jornada del evento.

Indicaron que este año, un 40 % de las empresas participantes fueron nuevas, lo que refleja la creciente capacidad del sector turístico para atraer inversiones, abrir mercados y fortalecer el encadenamiento productivo que beneficia a cientos de suplidores, patrocinadores, artesanos y pequeños y medianos empresarios.

“Cada edición de la Exposición Comercial confirma que el turismo es mucho más que hoteles y playas, también es un motor que conecta a toda la economía nacional, integrando a grandes fabricantes internacionales, suplidores locales, artesanos y emprendedores del programa Supérate. El resultado es una red sólida de valor que impulsa la competitividad del país”, destacó Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores.

Ministro de Turismo, David Collado, junto a los directivos de Asonahores inaugurando la Exposición Comercial número 37 de esta organización.Fuente externa

La feria contó con la participación de más de 40 empresas patrocinadoras, así como compañías provenientes de España, México, Italia, una misión comercial de Costa Rica y fabricantes directos desde la República Popular de China, lo que posiciona al evento como una plataforma regional para el comercio y la inversión.

Además, esta edición introdujo innovaciones que refuerzan su carácter sostenible y tecnológico como la eliminación de materiales impresos, la reducción del uso de plásticos, el uso de códigos QR para acceder a la información del evento y una feria 100 % conectada a internet con wifi disponible en todo el recinto.

Es su edición número 37, esta exposición logró vender la totalidad de sus espacios, dejando a más de 30 empresas en lista de espera, lo que evidencia la confianza del sector privado en esta plataforma de negocios y su rol en el desarrollo económico del país.

Firma de acuerdo con programa de las naciones unidas

El día de cierre de la actividad, Asonahores y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) en donde acordaron seguir impulsando un modelo turístico más sostenible, inclusivo y resiliente en el país.

El Memorando de Entendimiento, firmado por Aguie Lendor y Ana María Díaz, representante residente del PNUD, establece un marco de cooperación para fortalecer la cadena de valor turística mediante acciones concretas orientadas a la sostenibilidad y la inclusión.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores y Ana María Díaz, representante residente del PNUD.Fuente externa

Entre estas acciones se destacan la promoción de prácticas sostenibles en la gestión de residuos, el consumo energético y el uso responsable del agua; la cohesión social y el desarrollo territorial; la inclusión laboral de personas con discapacidad, a través de asistencia técnica, talleres de sensibilización y la promoción de un sello turístico inclusivo; el impulso al Sello de Igualdad de Género para Empresas (Igualando RD) y la certificación NORDOM 775, con el objetivo de promover la igualdad de género.

Además, incluye la realización de diagnósticos sobre accesibilidad y seguridad de las mujeres en espacios turísticos, acompañados de protocolos para prevenir la violencia de género; y el fomento de nuevas modalidades de turismo dirigidas a nómadas digitales, personas mayores y otros nichos emergentes, como parte de una estrategia integral de diversificación.

Proyectos de responsabilidad social de asonahores

Algunos de los proyectos de responsabilidad social con los que cuenta Asonahores son:

CEDI Mujer

Una iniciativa coordinada por el Gabinete de Políticas Sociales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como propósito ofrecer atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica.

Ana Lendor, Directora de CEDI-MUJER, Eizel Puras, coordinadora de CEDI-MUJER, Ysibeli Rosa, usuaria del proyecto, Emely Madera, usuaria del proyecto.Fuente externa

Está diseñado como un centro único de servicios donde las participantes reciben desde capacitación técnica hasta acompañamiento psicológico, legal y social.

Las participantes reciben una formación técnica especializada en el área de servicios de alimentos y bebidas, con una duración total de 580 horas. Esta capacitación está orientada al sector hotelero, lo que aumenta significativamente sus posibilidades de inserción laboral formal y sostenible.

Campo Conecta

Específicamente la labor de Asonahores es conectar los agricultores con el sector hotelero y de restaurantes, coordinar las visitas y reuniones necesarias, para que puedan conocer las casas sombras (espacios de tierra dedicados a la siembra), pero además conocer la demanda de productos agrícolas del sector que serviría para la planificación y cosecha de los agricultores.

Encargados del programa Campo Conecta junto a dos beneficiarias del proyectoFuente externa

A través del proyecto Campo Conecta se facilita la relación entre los hoteles y los productores locales para establecer acuerdos de venta directa. Esto permite acceder a productos frescos, de calidad y con impacto social, mientras se fortalece la cadena de valor nacional.

Inclusión Laboral

Es un proyecto enfocado en la inclusión social y la inserción laboral de jóvenes en la República Dominicana.

El objetivo es facilitar la inclusión laboral de 20 personas con discapacidad, proporcionándoles la formación especializada y el apoyo necesario para integrarse exitosamente en el ámbito laboral. La duración del programa es de 12 semanas de capacitación, tres meses pasantía y seis meses de seguimiento.

El programa está enfocado en puestos como camarero, ayudante de camarero, ayudante de bar y anfitrión de restaurante. Son roles que permiten una integración efectiva y que, con la formación adecuada, pueden ser desempeñados con calidad y responsabilidad por los participantes.