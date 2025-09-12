Asonahores y PNUD firman acuerdo para impulsar programas de inclusión y género

Convencidos de que “el turismo es para todos” la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana ( Asonahores) junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) volvieron a firmar un acuerdo para apoyar el desarrollo de programas de inclusión y de género.

“Desde Azonahores estamos convencidos de que el turismo es para todos. Debe llegar a todos y cada región y en cada parte del país”, dijo Aguie Lendor vicepresidenta ejecutiva de Asonahores al firmar el acuerdo con Ana María Diaz, representante residente del PNUD.

Asonahores trabaja con un programa que tiene como objetivo facilitar la inclusión laboral de 20 personas con discapacidad, proporcionándoles la formación especializada y el apoyo necesario para integrarse exitosamente en el ámbito laboral. El mismo tiene una duración de 12 semanas de capacitación más tres meses de pasantía y seis meses de seguimiento.

El programa está enfocado en puestos como camarero, ayudante de camarero, ayudante de bar y anfitrión de restaurante.

“Son roles que permiten una integración efectiva y que, con la formación adecuada, pueden ser desempeñados con calidad y responsabilidad por los participantes”, indicaron, en un encuentro con la prensa los miembros de Asonahores, previo a la firma del acuerdo.

“Nuestro compromiso en el marco de este memorando de entendimiento es realmente ponernos a disposición en función de esas prioridades que Asonahores tiene en su planificación estratégica”, aseveró Ana María Diaz.

Agregaron que la respuesta a esta iniciativa ha sido positiva y esperanzadora, ya que muchos hoteles en Santo Domingo han mostrado apertura y sensibilidad hacia a la misma.

El acuerdo fue firmando durante el cierre de la Exposición Comercial de Asonahores, evento que en su 37 edición celebrada del 10 al 12 de este mes, reunió a 145 empresas de diferentes áreas: innovación, materia prima, bancos, agroindustria, artesanía, entre otros que buscaban conectar con posibles compradores.

Según Aguie Lendor se estima que de 6,000 a 6,500 personas visitaron lo feria que se desarrolló en Blue Moll, Punta Cana.