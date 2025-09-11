Promoción de Ingenieria Química celebra sus 50 años

Un emotivo reencuentro vivió recientemente un grupo de profesionales al conmemorarse 50 años de su ingreso a la carrera de Ingeniería Química, de la promoción 1975 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad reunió a exalumnos, profesores y familiares, en una jornada cargada de recuerdos, emociones y camaradería. La academia estuvo representada por Freddy García, director de la Escuela de Ingeniería Química.

La celebración inició con una visita guiada por las instalaciones de los viejos y nuevos laboratorios, ahora de alta tecnología en la UASD, y continuó con la celebración en el Club del Banco Central, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, anécdotas, reconocimiento de trayectorias profesionales y se honró la memoria de compañeros y profesores ya fallecidos.

La promoción de Ingenieros químicos 1975 fue testigo de una etapa de grandes cambios académicos y sociales y muchos de sus integrantes han contribuido significativamente al desarrollo de la Ingeniería Química en el país y en el exterior, destacándose en los sectores académicos, industrial y de la investigación, entre otros.

El encuentro finalizó con una cena de gala y la entrega de reconocimientos simbólicos a los miembros de la promoción, en un ambiente de alegría, nostalgia y gratitud al comité organizador, por revivir de manera tan creativa los lazos forjados hace medio siglo.