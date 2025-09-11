Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Vida

Promoción de Ingenieria Química celebra sus 50 años

Los profesionales hicieron su carrera en 1975 en la UASD.

Santo Domingo, RD

Un emotivo reencuentro vivió recientemente un grupo de profesionales al conmemorarse 50 años de su ingreso a la carrera de Ingeniería Química, de la promoción 1975 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

La actividad reunió a exalumnos, profesores y familiares, en una jornada cargada de recuerdos, emociones y camaradería. La academia estuvo representada por Freddy García, director de la Escuela de Ingeniería Química.

La celebración inició con una visita guiada por las instalaciones de los viejos y nuevos laboratorios, ahora de alta tecnología en la UASD, y continuó con la celebración en el Club del Banco Central, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, anécdotas, reconocimiento de trayectorias profesionales y se honró la memoria de compañeros y profesores ya fallecidos.

La promoción de Ingenieros químicos 1975 fue testigo de una etapa de grandes cambios académicos y sociales y muchos de sus integrantes han contribuido significativamente al desarrollo de la Ingeniería Química en el país y en el exterior, destacándose en los sectores académicos, industrial y de la investigación, entre otros.

El encuentro finalizó con una cena de gala y la entrega de reconocimientos simbólicos a los miembros de la promoción, en un ambiente de alegría, nostalgia y gratitud al comité organizador, por revivir de manera tan creativa los lazos forjados hace medio siglo.

