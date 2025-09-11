Oscar de la Renta viste el flamenco: una colaboración que une moda y arte en escena

La casa de moda Oscar de la Renta, sinónimo de elegancia y lujo el ámbito mundial, encontró en el flamenco un nuevo cauce de inspiración. La firma de origen dominicano une fuerzas con la ‘bailaora’ Patricia Donn, una de las artistas más innovadoras del género, en un proyecto que fusiona alta costura y danza en una propuesta escénica sin precedentes.

El ‘click’ de esta colaboración nació en un exclusivo concierto en Nueva York. Allí, Donn cautivó con la fuerza de su arte y la autenticidad de su presencia, despertando la admiración de Fernando García y Laura Kim, directores creativos de Oscar de la Renta. De ese encuentro surgió la idea de crear una colección inspirada en la tradición flamenca, reinterpretada bajo la mirada contemporánea y sofisticada de la casa de moda.

“Los primeros diseños de Oscar de la Renta estuvieron inspirados en las bailarinas de flamenco del sur de España: el color, el movimiento, la gracia. Al ver a Patricia, sentimos que ese legado cerraba un círculo”, comentó Fernando García, codirector creativo de la firma.

Una colección que se mueve al compás

El resultado es una serie de diseños exclusivos concebidos no solo para vestir, sino también para bailar. Volantes, texturas nobles, siluetas escultóricas y un uso dramático del color se combinan con elementos pensados para el escenario, logrando piezas que respiran y dialogan con el movimiento del cuerpo.

Patricia DonnFuente externa

Patricia Donn no se limita a ser musa: ha participado activamente en el proceso creativo, probando tejidos y movimientos, asegurando que cada diseño responda a las exigencias del flamenco. “Esto no es moda que se queda quieta. Es moda que pisa fuerte, que cuenta historias con el cuerpo”, afirmó la bailaora.

De Madrid a Santo Domingo

El estreno mundial de esta colaboración tuvo lugar el cinco de agosto en el festival Veranos de la Villa en Madrid, donde Donn presentó una pieza inédita vestida con creaciones de Oscar de la Renta. El espectáculo fue celebrado como un homenaje al diálogo entre la moda y la tradición cultural española.

El siguiente capítulo de esta alianza se vivirá en Santo Domingo, ciudad natal del legendario diseñador. Allí, la colección será presentada en un espectáculo que rinde tributo a los orígenes de la marca y al espíritu creativo del Caribe. Cada movimiento de Donn será envuelto en tejidos que cuentan una historia de herencia compartida, autenticidad y visión artística.

Un homenaje a la herencia de Oscar de la Renta

Más que un desfile o una función, este proyecto simboliza la unión de dos lenguajes artísticos que, desde la pasión y el respeto, se elevan mutuamente. Con él, Oscar de la Renta reafirma su legado como una firma que no solo viste a las mujeres, sino que celebra la fuerza del arte en todas sus formas.

La colaboración con Patricia Donn demuestra que la moda puede ser un vehículo de cultura y emoción, y que el flamenco, con su intensidad y magnetismo, encuentra en la alta costura un aliado natural para proyectarse en el mundo.