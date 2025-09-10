Tener fe no te excluye de las pruebas

“Yo que soy una mujer de tanta fe, y mira cuántas cosas me pasan”. Con esta pobreza de confianza en Dios, me salió una amiga que quiero mucho y que de seguro leerá esta columna. Siempre lo hace. En su momento no le dije lo que tenía que decirle. No era prudente. Preferí aprovechar su errónea creencia para, a través de este espacio, reflexionar al respecto. Estoy clara en que no sólo ella piensa de este modo.

Un viaje para buscar la respuesta

Para sacarla de ese pensamiento que no le agrada al Señor, me fui a una ciudad fabulosa en búsqueda de que Él me diera las palabras correctas para dejarle saber que, el hecho de que tengamos fe, no nos excluye de las pruebas. Poco tiempo bastó para que viera en aquel lugar cómo la gente va lidiando con su día a día, no importa cuál sea la misión que se le presente. Ellos entregan sus proyectos al Todopoderoso y, dejan que se haga Su voluntad. Sin detenerse a criticar el resultado, agradecen Su accionar sobre su vida. Saben que aun no consigan lo que buscan, Dios tiene un mejor plan para ellos.

En las dificultades se fortalecen

En aquel lugar fabuloso pude observar cuán grande es la confianza que tienen los habitantes en la voluntad del Señor. Su fe los lleva a creer fielmente en que si algo no está saliendo bien, es que Dios se lo está arreglando para que le vaya mejor con Su plan que siempre es mejor que el nuestro. Eso de tener la soga al cuello, como me dijo mi querida amiga, allí no funciona. En esta ciudad fabulosa lo que cuenta es que, por pesada que sea la carga, ellos cuentan con el Altísimo para que se la ayude a cargar. Esperan en Su promesa, pasan su prueba y, en medio de ellas se fortalecen y se hacen merecedores de Su gracia divina y de su misericordia.

Triste regreso a la inconformidad

Lamenté mucho tener que regresar a una realidad donde algunos creen que la fe es un intercambio de bienestar. “Creo en Ti mi Dios, pero con la condición de que no me dejes pasar trabajo” es como parecen decir cuando ponen su confianza en el Señor. Por eso es que, después de venir de ese sitio donde no se escuchan quejas ni reclamos “crucificando” de nuevo al que todo lo puede, me siento tan mal porque el sólo hecho de Él darnos cada día un respiro más de vida, ya estamos ganando. Tener fe no es garantía de que no te pasará nada, es tener la certeza de que no importa por lo que atravieses, Dios siempre está para ti y no te dejará caer. Créele, Él sabe el porqué de las cosas.