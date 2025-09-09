Unión Médica e Infotep inauguran Centro Operativo de Sistema para la formación en el sector salud

En una alianza estratégica orientada a elevar la calidad de la formación y el servicio en el sector salud, la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) inauguraron el Centro Operativo de Sistema (COS-INFOTEP), en las instalaciones del centro de salud.

El acto de apertura se realizó en el auditorio del 13.ᵉʳ nivel de la Torre E, con la presencia de autoridades nacionales, directivos de Unión Médica, representantes del Infotep y líderes comunitarios.

El presidente del Consejo de Administración, doctor Julián Sued, expresó que para la institución es un gran honor recibir a los estudiantes que inician este proceso, quienes durante un año tendrán un entrenamiento integral bajo estrictas normativas profesionales.

“Queremos formar un nuevo perfil de personal técnico en salud con un acompañamiento sólido, tanto de nuestra clínica universitaria como de otros centros hospitalarios, donde realizarán sus prácticas y rotaciones. Confiamos en que estos jóvenes aportarán un servicio de gran calidad al país, siempre colocando al paciente en el centro de la atención médica”, afirmó Sued.

El galeno recordó que desde su apertura en 1997, la Clínica Universitaria Unión Médica ha mantenido un compromiso con la educación continuada, contando con el aval de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) como centro docente universitario para la formación de médicos residentes en siete especialidades.

Por su parte, Luis Manuel Rodríguez, director regional del Infotep, destacó la relevancia de esta alianza.

“Es un privilegio para Infotep asociarse con una institución de referencia como Unión Médica. El país demanda profesionales técnicos en el área de la salud, y aspiramos a que este programa se expanda a otras áreas como imágenes médicas y atención a personas socio dependientes”, señaló.

La doctora Natalia García, coordinadora de Capital Humano de Unión Médica, puntualizó que esta iniciativa está alineada con la misión de la institución.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia, la calidad, la innovación y la humanización. Aportamos al desarrollo de una nueva generación de profesionales de la salud comprometidos con el bienestar de la sociedad”, afirmó.

El Centro Operativo de Sistema (COS-INFOTEP) inicia con un grupo de 24 estudiantes, quienes recibirán durante un año una capacitación integral, combinando la formación académica con la práctica clínica. El programa está diseñado para impactar directamente en la calidad de los servicios de salud que recibe la población dominicana.

En la ceremonia participaron miembros del Consejo de Administración de Unión Médica, representantes del Infotep, la vicealcaldesa Mariana Moreno, así como otras autoridades y personalidades invitadas.