Transición al mundo universitario: una experiencia académica, emocional y social

El primer año en la universidad es crucial para los estudiantes, ya que marca la transformación hacia una etapa en la que empiezan a definir su identidad y su propósito. Pasan de un entorno muy estructurado a otro donde deben asumir mayor responsabilidad y más autonomía.

En este camino surgen retos, como adaptarse a nuevas rutinas y a un nivel académico más exigente, gestionar su tiempo y recursos, construir nuevas relaciones, la necesidad de desarrollar hábitos, habilidades y redes de apoyo que serán fundamentales para su éxito universitario y personal.

Además, pueden surgir dudas vocacionales sobre la carrera elegida. Estos desafíos, aunque representan valiosas oportunidades de crecimiento, también pueden impactar directamente en su rendimiento académico y en su bienestar emocional y, si no se afrontan adecuadamente, derivar en desmotivación, bajo desempeño o incluso abandono de los estudios.

La universidad cumple un rol esencial en acompañar a los estudiantes durante su adaptación, brindando apoyo académico, emocional y social. A través de servicios de orientación psicológica y vocacional, así como actividades de integración y espacios extracurriculares, tutorías y asesorías, puede facilitar su incorporación al nuevo entorno.

Asimismo, al promover un ambiente académico y ofrecer seguimiento personalizado, contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el rendimiento y el bienestar general.

Empezar con el pie derecho

Con el objetivo de acompañar al estudiante en su primer año académico y promover habilidades que fomenten su desarrollo integral tanto dentro como fueradel aula, la Universidad Iberoamericana, Unibe, creó el programa de integración universitaria U-Fresh, con actividades diversas enfocadas en fortalecer los vínculos entre estudiantes de primer año y fomentar un ambiente colaborativo.

U-Fresh está centrado en el aprendizaje efectivo y en estrategias para mejorar el rendimiento académico, brindando a los estudiantes herramientas esenciales como la gestión del tiempo, redacción académica, toma de apuntes, uso ético de la Inteligencia Artificial (IA) y la preparación para exámenes.

A través de la aplicación de educación socioemocional, talleres interactivos, tutorías personalizadas y recursos especializados, este componente facilita la transición del estudiante al entorno universitario y maximiza su éxito académico. Además, U-Fresh incluye el apoyo de mentores de años superiores, los Unibuddies, quienes los guían durante sus primeros pasos en la universidad, brindándoles apoyo académico y emocional.

Un programa hermoso de networking, confraternidad y servicio.U-Fresh es una de las rutas diseñadas dentro del nuevo Modelo Educativo Unibe MEU-PLUS para estructurar y dinamizar la experiencia integral de los estudiantes de la universidad y organizar los distintos momentos, espacios y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la trayectoria académica.

El objetivo es brindarle al estudiante un espacio de crecimiento continuo, un reto a salir de su zona de confort. Descubrir o hacer florecer sus destrezas, habilidades e intereses para convertirse en mejores personas y profesionales; más críticos, más humanos, más intencionados en su accionar y más disciplinados.

Los estudiantes de primer año deben saber que disfrutar esta etapa y salir airosos es posible, sobre todo si se asume como una oportunidad de crecimiento. Es importante organizar su tiempo, pedir ayuda cuando lo necesiten y aprovechar los recursos que la universidad pone a su disposición, como tutorías o consejería. Es recomendable participar en actividades, socializar y acercarse a sus profesores. Más allá de aprobar materias, es un excelente momento para crecer, descubrir intereses y empezar a construir su futuro, disfrutando el proceso y viendo en cada reto un espacio de aprendizaje.