Transición al mundo universitario: una experiencia académica, emocional y social

Elizabeth Farrell, M. Ed.
Elizabeth Farrell, M. Ed.

El primer año en la universidad es crucial para los estudiantes, ya que marca la transformación hacia una etapa en la que empiezan a definir su identidad y su propósito. Pasan de un entorno muy estructurado a otro donde deben asumir mayor responsabilidad y más autonomía.

En este camino surgen retos, como adaptarse a nuevas rutinas y a un nivel académico más exigente, gestionar su tiempo y recursos, construir nuevas relaciones, la necesidad de desarrollar hábitos, habilidades y redes de apoyo que serán fundamentales para su éxito universitario y personal.

 Además, pueden surgir dudas vocacionales sobre la carrera elegida. Estos desafíos, aunque representan valiosas oportunidades de crecimiento, también pueden impactar directamente en su rendimiento académico y en su bienestar emocional y, si no se afrontan adecuadamente, derivar en desmotivación, bajo desempeño o incluso abandono de los estudios.

La universidad cumple un rol esencial en acompañar a los estudiantes durante su adaptación, brindando apoyo académico, emocional y social. A través de servicios de orientación psicológica y vocacional, así como actividades de integración y espacios extracurriculares, tutorías y asesorías, puede facilitar su incorporación al nuevo entorno. 

Asimismo, al promover un ambiente académico y ofrecer seguimiento personalizado, contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el rendimiento y el bienestar general.

Empezar con el pie derecho

Con el objetivo de acompañar al estudiante en su primer año académico y promover habilidades que fomenten su desarrollo integral tanto dentro como fueradel aula, la Universidad Iberoamericana, Unibe, creó el programa de integración universitaria U-Fresh, con actividades diversas enfocadas en fortalecer los vínculos entre estudiantes de primer año y fomentar un ambiente colaborativo.

 U-Fresh está centrado en el aprendizaje efectivo y en estrategias para mejorar el rendimiento académico, brindando a los estudiantes herramientas esenciales como la gestión del tiempo, redacción académica, toma de apuntes, uso ético de la Inteligencia Artificial (IA) y la preparación para exámenes.

A través de la aplicación de educación socioemocional, talleres interactivos, tutorías personalizadas y recursos especializados, este componente facilita la transición del estudiante al entorno universitario y maximiza su éxito académico. Además, U-Fresh incluye el apoyo de mentores de años superiores, los Unibuddies, quienes los guían durante sus primeros pasos en la universidad, brindándoles apoyo académico y emocional.

 Un programa hermoso de networking, confraternidad y servicio.U-Fresh es una de las rutas diseñadas dentro del nuevo Modelo Educativo Unibe MEU-PLUS para estructurar y dinamizar la experiencia integral de los estudiantes de la universidad y organizar los distintos momentos, espacios y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la trayectoria académica. 

El objetivo es brindarle al estudiante un espacio de crecimiento continuo, un reto a salir de su zona de confort. Descubrir o hacer florecer sus destrezas, habilidades e intereses para convertirse en mejores personas y profesionales; más críticos, más humanos, más intencionados en su accionar y más disciplinados. 

 Los estudiantes de primer año deben saber que disfrutar esta etapa y salir airosos es posible, sobre todo si se asume como una oportunidad de crecimiento. Es importante organizar su tiempo, pedir ayuda cuando lo necesiten y aprovechar los recursos que la universidad pone a su disposición, como tutorías o consejería. Es recomendable participar en actividades, socializar y acercarse a sus profesores. Más allá de aprobar materias, es un excelente momento para crecer, descubrir intereses y empezar a construir su futuro, disfrutando el proceso y viendo en cada reto un espacio de aprendizaje. 

Sepa más

Sobre la autora 

Elizabeth Farrell, M. Ed, es coordinadora del programa U-Fresh, del Decanato de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

