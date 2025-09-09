El dilema de la palmita

En la Bienal Nacional de Artes Visuales, ocurrió un acontecimiento que ha estremecido al conglomerado de artistas y críticos de arte, en nuestro país.

Resulta que, en el renglón de escultura, una matica de palma ¡resulto ganadora del primer premio! Así mismo, como lo leen, una humilde matica de palma, de pequeño tamaño, sembrada en un macetero común y corriente, sin ningún adorno o adorno significativo, fue electa por el jurado como ganadora.

La proeza, porque se debe llamar proeza, al descaro de presentar aquello como una escultura, es de un llamado artista de nombre Karma Davis Peres. El llamado artista tiene un nombre muy apropiado para el acontecimiento que protagonizo su audacia.

Ahora bien, como es posible que el Comité Organizador de la Bienal, hubiera admitido, la humilde planta como ¿obra de arte? Desde allí comienza el Karma para la Bienal. Luego el jurado escogido, se me escapan los nombres, pero creo que así es mejor, ese jurado, tuvo la osadía de declarar a la palmita como ganadora, en el renglón de escultura.

Que yo sepa, las palmas fueron creación del Altísimo, pero debo de estar muy equivocada, porque ahora resulta que está en particular, es creación del artista de marras.

El asunto viola las reglas del concurso, el que especifica, la no admisión de objetos perecederos. Además de violar el sentido común, porque todos sabemos que lo más que pudo hacer el tal artista, fue sembrar la palmita, echarle tierra y agua, nada más.

De escultura tiene lo que yo de marciana, es una burla al concurso, a sus organizadores y a toda la clase artística en general. Burla que se agrava doblemente, primero con la admisión de la dichosa plantita, en el concurso y segundo, haberle entregado el primer premio en el renglón de escultura.

No se trata de una feria de jardinería ni de agricultura. El llamado artista se equivocó de concurso y los organizadores también, pero la guinda del pastel la pusieron los jurados, al otorgarle descaradamente el primer premio.

En fin, no es la primera vez que en ese concurso artístico ocurren desastres. Hace unos años, se le otorgó el primer premio, ¡a una mesita redonda con un mantelito y encima una greca de colar café!

Un concurso de esa envergadura, celebrado cada dos años y al que se presentan alrededor de noventa obras, no se puede dar el lujo de actuar de esta manera, aplasta, por decirlo así, el prestigio del concurso, de sus organizadores y de los artistas que se presentan con sus obras.

Ojalá el Ministerio de Cultura intervenga y le ponga el cascabel al gato. Esto nos desdice como conglomerado civilizado y como nación que debe tener una cultura arraigada.