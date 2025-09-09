Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Vida

artes visuales

“Desnudo por cuatro”: dibujos, pinturas y esculturas en la Zona Colonial

En Casa de Italia hasta el 13 de septiembre

Una de las obras de la muestra "Desnudo por cuatro"

Santo Domingo

Una exhibición de obras de carácter erótico se exhibe actualmente en la Zona Colonial.

“Desnudo por cuatro”, fruto del trabajo del maestro Roque Gómez y de los jóvenes creadores Alexander Matos, Nelson González y Milcíades Andújar, se presenta en Casa de Italia, en la calle Hostos casi esquina Luperón.

La muestra, compuesta por 48 obras (esculturas, lápiz, aguada, óleo y acrílica), se inauguró el pasado 20 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el próximo 13 de septiembre.

La presentación y ponderación de la exposición estuvieron a cargo del arquitecto y locutor René Alfonso y del culturólogo y escritor Pedro Pablo Fernández.

