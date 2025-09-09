“Desnudo por cuatro”: dibujos, pinturas y esculturas en la Zona Colonial

Una exhibición de obras de carácter erótico se exhibe actualmente en la Zona Colonial.

“Desnudo por cuatro”, fruto del trabajo del maestro Roque Gómez y de los jóvenes creadores Alexander Matos, Nelson González y Milcíades Andújar, se presenta en Casa de Italia, en la calle Hostos casi esquina Luperón.

La muestra, compuesta por 48 obras (esculturas, lápiz, aguada, óleo y acrílica), se inauguró el pasado 20 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el próximo 13 de septiembre.

La presentación y ponderación de la exposición estuvieron a cargo del arquitecto y locutor René Alfonso y del culturólogo y escritor Pedro Pablo Fernández.