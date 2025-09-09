El chocolate dominicano en una deliciosa exposición

Del cacao, “manjar de dioses”, nace el chocolate elaborado en muy diversas formas y combinaciones. Los amantes del chocolate tenemos la oportunidad de conocer parte de su extensa variedad cuando en el atrio central de Ágora Mall, de Santo Domingo, los chocolateros celebren una exposición.

Toma nota: desde este viernes 12 hasta el domingo 14 inclusive, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La actividad es parte del Quinto Festival del Chocolate Dominicano que inició ayer y se realiza en diferentes partes del país. Entre éstas, en Ágora de Santiago. ¡Una deliciosa noticia! La experiencia no me la voy a perder.

Fotos de la Zona Colonial en Trienalde Arte

Latinoamericano en NY“La colmena humana” es el título que ha dado Mary Frances Attías a su instalación, seleccionada para participar en la Trienal de Arte Latinoamericano a inaugurarse mañana miércoles 10 en Hostos Gallery, en Nueva York.

La artista visual, quien ha expuesto muchas de sus obras en varios países, al ser cuestionada sobre la instalación nos dice que consiste en 34 cajas de luces con fotografías tomadas por ella en la Zona Colonial y el proceso de gentrificación en dicha zona de Santo Domingo. Por República Dominicana, además de Mary Frances Attías participa Carmen Lizardo, amén de artistas visuales de otros países. (La “gentrificación” según define la Real Academia, es “el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.

Conferencia Magistral sobre Colón

Una Conferencia Magistral, con el título “Colón: Ideología y mentalidad”, será dictada por el historiador español, Esteban Mira Caballos este viernes 12 de septiembre a las 6:00 de la tarde. Tendrá lugar en el campus de Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, e invita Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

El tema de Colón siempre resulta un atractivo que provoca polémica y reacciones tanto positivas como negativas, hasta en novelas históricas en las cuales sale a relucir.

“Del código al concreto

Fabricación digital en arquitectura”Entre las interesantísimas charlas a las que puedes asistir en Expo Aldaba Design, a celebrarse los días 17 y 18 de este mes, se encuentra la de Michelle Sido que el miércoles 17, a las 10:00 de la mañana, trae el tema que lleva por título “Del código al concreto. Fabricación digital en Arquitectura”. Recuerda: en el roofgarden de Marmotech, la entrada es abierta al público. Entra al IG de revista Aldaba y encontrarás la lista de participantes y el horario.