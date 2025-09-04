Silencios que hablan: integridad sobre hipocresía

Hay situaciones en la vida que no necesitan explicación; el silencio es más elocuente que mil palabras. No soy de las que pasan “paños tibios” para defender lo indefendible solo porque me siento cómoda en mi espacio. Cuando se trata de mi entorno, prefiero ser clara, y si es en otro ámbito, me pongo aún más enérgica para expresar opiniones diferentes.

Perdiendo la credibilidad

Si todos nos miráramos en un espejo y criticáramos lo feo que se ve cuando hay intereses de por medio, en palabras o gestos, pensaríamos dos veces antes de actuar así. Llevo años estudiando esos comportamientos y me da vergüenza ver cómo algunos comunicadores opinan sobre temas que sería mejor que guardaran en silencio. Cuando algo les conviene, lo defienden con uñas y dientes; cuando no, hablan negativamente hasta por los codos. Así se pierde la credibilidad. Prefiero callar que perder respeto.

Argumentos sólidos

Esta situación se complica también cuando la persona que contrata espera que defienda sus intereses como empleada. Claro que debo hacerlo, pero jamás defenderé lo mal hecho. La integridad vale más que cualquier sueldo. Defender causas justas, aportar con argumentos sólidos, es lo que construye confianza y credibilidad. Cuando alguien se contradice o habla sin bases, no convence, sino que pierde autoridad y respeto.

Doble discurso

Muchos comunicadores defienden temas o personas solo cuando les conviene, cambiando su discurso al perder interés. Por ejemplo, elogian a un político en campaña, pero lo critican cuando pierde poder. También practican el doble discurso: dicen una cosa en público y la contraria en privado, generando desconfianza.

Algunos fingen neutralidad, pero favorecen a quienes tienen vínculos personales o económicos, ocultando conflictos de interés. Critican duro lo que no les beneficia, pero justifican igual conducta cuando les conviene.

Daña la confianza pública

Por último, muestran amabilidad superficial que esconde complicidad: sonrisas en público, pero críticas destructivas en ausencia de quienes defienden. Este comportamiento hipócrita desdibuja la credibilidad profesional y daña la confianza pública, alimentando desinformación y manipulación.