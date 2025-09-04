Empresa lanza nueva colección de accesorios para el hogar

IKEA celebró el lanzamiento oficial de su nueva colección limitada MAVINN en República Dominicana, con un evento realizado en su tienda de Bávaro, donde se dieron cita clientes, prensa e invitados especiales.

La colección, que busca resaltar el valor del trabajo artesanal y el diseño consciente, fue presentada por Víctor García, responsable de Marketing de la compañía en el país, y Vilenny Peguero, Communication & Interior Design Manager de la misma en Bávaro.

Una colección hecha a mano, con impacto positivo

MAVINN es una colección de edición limitada compuesta por accesorios para el hogar, textiles y piezas decorativas elaboradas en colaboración con empresas sociales de todo el mundo. Cada producto fue diseñado para celebrar la diversidad cultural, las técnicas tradicionales y el valor humano detrás de cada pieza.

“MAVINN no es solo una colección hermosa. Es una forma de honrar el trabajo artesanal y dar visibilidad a comunidades que, con sus manos, construyen futuro.” expresó Víctor García durante la presentación.

Diseño con propósito

La colección fue creada en conjunto con nueve empresas sociales que trabajan por la inclusión laboral y el desarrollo sostenible en distintas partes del mundo. Con materiales como lino reciclado, papel hecho a mano y algodón reutilizado, MAVINN refleja el compromiso de IKEA con el diseño responsable y la sostenibilidad.

“Cada pieza cuenta una historia, no solo por su estética, sino por las personas que están detrás de su elaboración. Esa conexión humana es lo que quisimos destacar en la ambientación y el mensaje que llevamos desde la tienda de Bávaro hasta esta experiencia en Santo Domingo”, comentó Vilenny Peguero.

Un evento pensado para inspirar

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer la colección de cerca, participar en recorridos guiados por los espacios ambientados y disfrutar de un encuentro donde el diseño y el impacto social fueron los protagonistas. La presentación de MAVINN no solo mostró una nueva propuesta de productos, sino también un nuevo enfoque de consumo más consciente y conectado con el origen de las cosas.

Sobre IKEA

IKEA es una empresa de origen sueco dedicada a ofrecer mobiliario y accesorios de decoración para el hogar. En República Dominicana, la marca cuenta con tiendas en Santo Domingo, Bávaro, Santiago y La Romana.