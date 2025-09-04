Estimulación cognitiva: ¿Qué está pasando hoy día con la memoria?

En la actualidad, vemos cómo el estrés, la cotidianidad, las responsabilidades excesivas y la falta de recursos están generando múltiples consecuencias en el ser humano. Sin lugar a duda, esta situación tiene sus consecuencias y, por ello vemos que cada día la memoria se está viendo afectada.

A esto hay que sumarle que, dependemos cada vez más de la tecnología y de los aparatos inteligentes, lo cual nos acerca al momento en el que no pensaremos por nosotros mismos y no tendremos necesidad de memorizar nada porque otra “cosa” lo hará por nosotros.

Si nos enfocamos en el estrés que se genera cada día, vemos cómo muchas veces la cognición se afecta a tal punto que, la concentración y tomar decisiones sobrepasa la capacidad del ser humano, generándose una sobrecarga que el cerebro experimenta, así como poco rendimiento, poca agilidad mental y creatividad. Todas importantes para la vida y el ser humano, sin embargo, la memoria es fundamental para todo lo anterior, y algo a lo que las personas temen perder.

El idioma de los teléfonos inteligentes nos convida, reanimados, a percibirnos pequeños dioses del reino de la pantalla.EXTERNA

Es por esto que, aunque tengamos a mano toda la tecnología, la cual podemos por supuesto, utilizar a nuestro favor, es importante ejercitar, si cabe el término, nuestras capacidades cognitivas. Hacer esfuerzos por mantener el cerebro funcionando por nosotros mismos y no depender 100% de esos avances que nos ayudan por un lado, pero nos pueden afectar por el otro.

Contrarrestar los desafíos

Podemos hablar en ese sentido de la estimulación cognitiva, pues a través de ella podemos contrarrestar dichos desafíos, y ayudar a preservar a corto, mediano y largo plazo algo que se pierde de por sí con la edad: la memoria.

Cuando hablamos de estimulación cognitiva, podría sonar como algo inalcanzable para muchos, o hasta de actividades de alto costo. Nada que ver. A continuación, algunas sugerencias que podrían ayudar:

- Incluya pequeños retos diarios a su vida

- Aprenda algo nuevo

- Lea libros

- Haga paseos con amigas/amigos

- Conéctese con la naturaleza

- Escriba en un diario

- Socialice

- Inscríbase en alguna clase o taller para hobbie

Importancia de buscar ayuda

Si el problema de la memoria va más allá de una afección por el estrés u otra posible patología, no dude en contactar un especialista del área. Es importante que sepamos que, siempre será mejor prevenir que lamentar.

En estos momentos en los que es alta la incidencia de problemas de salud mental en el país, es recomendable que ante cualquier inquietud o duda sobre nuestro bienestar al respecto, se busque ayuda.