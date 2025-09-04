Ante una crisis institucional ¿Sabe cuándo y cómo decir el qué?

Manejar una crisis no es una tarea sencilla. Una vez que estalla, la guerra por minimizar los daños que puede dejar a una empresa, entidad, gobierno… requiere de un proceso riguroso en el que participan varios elementos.

Con el propósito de conocer un poco más sobre este tema, LISTÍN DIARIO entrevistó a los expertos en manejo de crisis Felipe Vallejos y Melvin Peña, quienes participaran en la segunda edición del ‘Simposio Iberoamericano de Comunicación 2025’.

De entrada, Vallejos, estratega en comunicación política que tendrá a su cargo la conferencia titulada ‘Cómo y cuándo decir el qué: Tres esferas en debate’, dice que hay que saber que cada crisis es muy diferente a la otra y que no hay un libro o manual que indique los pasos que se pueden dar para solucionar una crisis.

No obstante, afirma: “Para que el daño sea el menor posible, se debe comunicar de forma clara, precisa y en un tiempo prudente, porque mientras más tiempo se deje pasar, más te come en el espacio la narrativa que te está enfrentando”.

Es ahí donde preguntas como: ¿Qué vamos a decir?, ¿Cómo lo vamos a decir? y ¿Cuándo?, juegan un papel fundamental, pues de acuerdo con Vallejos, en una crisis lo primordial es reaccionar lo más rápido posible, pero de la forma más inteligente.

El especialista en crisis sostiene que si no se tienen los aspectos claros o si se improvisa, puede que el mensaje esté muy bien elaborado y, sin embargo, no va a llegar a las personas que tiene que llegar y no va a tener el impacto esperado.

Durante su intervención en el simposio que se realizará el viernes 19 de septiembre de 2025, en el Hotel Embassy Suites by Hilton, Felipe Vallejos hará un recorrido por los gobiernos dominicanos en los últimos 60 años con ejemplos puntuales, además tocará otros temas que han causado revuelo en el país como la reforma fiscal.

Todo esto para evidenciar cómo se han manejado la crisis en diferentes vertientes. El experto estará acompañado de Miralba Ruiz, como moderadora.

¿Sabías que puedes hacer una crisis peor?

El periodista, mercadólogo y consultor Melvin Peña, con 25 años de experiencia en el manejo de crisis en el área corporativa, señaló los puntos que tiene como objetivo tocar en su intervención en el encuentro educativo organizado por Fábrica de Contenidos y Markatel Comunicaciones, bajo el tema “¡Crisis a la vista! En tres esferas de la comunicación”.

Durante la conversación con este medio, entre sus peores experiencias en el ámbito, el profesional recordó cuando tuvo que lidiar con un caso donde la verdad era “inverosímil”.

“Siempre le recomiendo a mis clientes que la mejor estrategia de crisis es decir la verdad porque una crisis entra como en un torbellino, en más problemas y más problemas, se vuelve más caótica y todo como una montaña rusa, entonces todos tus mensajes y todos tus comportamientos tienen que ser coherentes”, explica.

Asimismo, Peña entiende que el silencio no es una opción en el manejo de crisis.

“En sentido general, el silencio es la peor opción porque cuando el público reclama nuestra presencia, pero nosotros respondemos escondiéndonos, entonces todo se agrava porque la gente piensa que por defecto eres culpable”, afirma.

Para Peña, el silencio influye en la creación de rumores ante la falta de información, recibiendo declaraciones de fuentes externas, alejada a la realidad de los protagonistas.

En un espacio teórico y dinámico en el marco del Simposio Iberoamericano de Comunicación 2025, Melvin Peña presentará las prácticas a las cuales no se debería recurrir en el manejo de crisis y los daños que estas pueden causar.