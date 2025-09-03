Un tomate y un “grano e’ sal”

Qué simple era la vida cuando agarrabas tu “arma de reglamento” (un grano e’ sal) para irte a una parcela, a veces ajena, a comer tomates o pepinos como si fueran el mejor manjar. No lo hacíamos por hambre. Era parte del “entretenimiento” que teníamos en nuestra amada comunidad de La Sabina, Constanza. Esta actividad tan ilícita como inocente y divertida es uno los tesoros más gratos que guardo de mi niñez.

Un viaje hacia una nostalgia fabulosa

Ir recientemente al lugar que me vio nacer, me transportó a esa ciudad fabulosa en la que tantas veces, con mis hermanas, primas y amigas caminaba por las diferentes parcelas para darle uso al “grano e’ sal” que llevábamos para degustar un tomate entre maduro y verde, como los prefiero, o un pepino acabado de arrancar ante el descuido o ausencia de los dueños de la parcela.

Por supuesto, esta inofensiva hazaña la hacíamos a espaldas de nuestros padres, quienes si se enteraban, ya ustedes saben lo que pasaba... De vez en cuando, llevábamos un jarrito y una cucharita con un poco de azúcar por si encontrábamos tomates muy maduros, pues en esos casos, dulces eran mejor. Mi hermano Memo, sabe de eso.

Un chapuzón en el canal

Caminar hace unos días hacia la casa de nuestra inolvidable Nidia y, en el trayecto ver hermosas cosechas, sintiendo el olor de los vegetales, sin duda me llevó a aquellos tiempos en los que los terrenos tenían nombres (la tierra de don Mon, mi padre; la de Domingo, la de Felix, la de Grifo…), pero que igual entrábamos a cualquiera que tuviera lo que andábamos buscando para darle uso a nuestro “grano e’ sal”.

De camino, muchas veces, nos dábamos un chapuzón en el canal de arriba, como le decíamos, o podíamos optar por irnos a tumbar guama arriesgándonos a darnos un golpe o tal vez algo peor. Eso sí, que de enterarse nuestros padres, había que prepararse para ese castigo que hoy nos hace recordar el momento con alegría y melancolía, no con rencor y frustración.

La tecnología versus lo natural

Eran muchas las “actividades recreativas” que teníamos en la pequeña localidad, y que nos hacían vivir como en una ciudad fabulosa en la que sin duda, me encantaría vivir. No creo que, cuando pase el tiempo, quienes ahora “disfrutan” de la era tecnológica recuerden el “sabor” de una niñez al natural y de unas reprendas que hoy llegan a nuestra mente hasta con nostalgia, pues fueron las que nos hicieron seguir por el camino correcto de la vida.

No importaba cuán pequeña fuera nuestra travesura, había un régimen de consecuencia que, en la mayoría de los casos, dio sus frutos. Cuánto me gustaría que mi nieto Daniel y los que vengan puedan desarrollarse en una ciudad fabulosa que combine estos dos aspectos: tecnología y naturaleza. Sé que sin duda, esto les daría un equilibrio más contundente a su vida aunque en ella ya no tengan un tomate y un ‘grano e’ sal’.